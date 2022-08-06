choca написав:очень много троллинга на финансовом форуме информацию приходится собирать по крупицам . Перед войной был сделал Свифт в Ощадбанк в Киев деньги упали на счёт планировали покупку недвижимости в Киеве но в связи с войной планы поменялись и теперь есть желание купить недвижимость за бугром ! Вопрос смогу ли я вывести Свифтом деньги с Украины в один из европейских банков ?stm написав:choca написав:уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье
Так хотите открыть или уже есть? Если нет, то вообще вёсел-человек у нас в Киеве война. В Стамбуле можно и с кэшем через красный коридор прям в строй компанию. Они вам и водителя дадут и таксиста.
Очень мало данных, вы резидент Украины или нет?