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choca написав:уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье
Так хотите открыть или уже есть? Если нет, то вообще вёсел-человек у нас в Киеве война. В Стамбуле можно и с кэшем через красный коридор прям в строй компанию. Они вам и водителя дадут и таксиста.
очень много троллинга на финансовом форуме информацию приходится собирать по крупицам . Перед войной был сделал Свифт в Ощадбанк в Киев деньги упали на счёт планировали покупку недвижимости в Киеве но в связи с войной планы поменялись и теперь есть желание купить недвижимость за бугром ! Вопрос смогу ли я вывести Свифтом деньги с Украины в один из европейских банков ?
alfredhaos написав:Снимаете в кассе каждый день по 3к доллярчиков и каждому попутчику вручаете по 10к - делаете так несколько ходок.
На Раве-Руськой пешеходном переходе границы - переходишь столько раз сколько нужно. Но для схемы тоже нужны дополнительные люди. Те кто дают тебе деньги со стороны Украины и те которые со стороны Польши принимают. Кешлесс экономика, помню гонтарева постоянно продвигала, очень "умная" тетка, сейчас в Лондоне живет.
alfredhaos написав:Снимаете в кассе каждый день по 3к доллярчиков и каждому попутчику вручаете по 10к - делаете так несколько ходок.
На Раве-Руськой пешеходном переходе границы - переходишь столько раз сколько нужно. Но для схемы тоже нужны дополнительные люди. Те кто дают тебе деньги со стороны Украины и те которые со стороны Польши принимают. Кешлесс экономика, помню гонтарева постоянно продвигала, очень "умная" тетка, сейчас в Лондоне живет.
В 99-м на пешем в Щегинях по три ходки за день в Польшу делал, но я не кеш, а сигареты тягал😎
Спасибо за инфу всем и хочется сделать все законным путём и с меньшими потерями если получиться отпишусь на форуме и да я с Украины работаю за границей по официальному контракту и налоги тут все уплачены
Востаннє редагувалось choca в Вів 09 сер, 2022 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
choca написав:уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье
Так хотите открыть или уже есть? Если нет, то вообще вёсел-человек у нас в Киеве война. В Стамбуле можно и с кэшем через красный коридор прям в строй компанию. Они вам и водителя дадут и таксиста.
очень много троллинга на финансовом форуме информацию приходится собирать по крупицам . Перед войной был сделал Свифт в Ощадбанк в Киев деньги упали на счёт планировали покупку недвижимости в Киеве но в связи с войной планы поменялись и теперь есть желание купить недвижимость за бугром ! Вопрос смогу ли я вывести Свифтом деньги с Украины в один из европейских банков ?
akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.