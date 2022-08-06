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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:12

  choca написав:
  stm написав:
  choca написав:уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье

Так хотите открыть или уже есть? :) Если нет, то вообще вёсел-человек у нас в Киеве война. В Стамбуле можно и с кэшем через красный коридор прям в строй компанию. Они вам и водителя дадут и таксиста.
очень много троллинга на финансовом форуме информацию приходится собирать по крупицам . Перед войной был сделал Свифт в Ощадбанк в Киев деньги упали на счёт планировали покупку недвижимости в Киеве но в связи с войной планы поменялись и теперь есть желание купить недвижимость за бугром ! Вопрос смогу ли я вывести Свифтом деньги с Украины в один из европейских банков ?

Очень мало данных, вы резидент Украины или нет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:14

  Faceless написав:Ні. Не зможете
Якщо нерезидент - то хіба ні?
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  alfredhaos написав:Снимаете в кассе каждый день по 3к доллярчиков и каждому попутчику вручаете по 10к - делаете так несколько ходок.

На Раве-Руськой пешеходном переходе границы - переходишь столько раз сколько нужно. Но для схемы тоже нужны дополнительные люди. Те кто дают тебе деньги со стороны Украины и те которые со стороны Польши принимают.
Кешлесс экономика, помню гонтарева постоянно продвигала, очень "умная" тетка, сейчас в Лондоне живет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:26

  BIGor написав:
  alfredhaos написав:Снимаете в кассе каждый день по 3к доллярчиков и каждому попутчику вручаете по 10к - делаете так несколько ходок.

На Раве-Руськой пешеходном переходе границы - переходишь столько раз сколько нужно. Но для схемы тоже нужны дополнительные люди. Те кто дают тебе деньги со стороны Украины и те которые со стороны Польши принимают.
Кешлесс экономика, помню гонтарева постоянно продвигала, очень "умная" тетка, сейчас в Лондоне живет.

В 99-м на пешем в Щегинях по три ходки за день в Польшу делал, но я не кеш, а сигареты тягал😎
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Спасибо за инфу всем и хочется сделать все законным путём и с меньшими потерями если получиться отпишусь на форуме и да я с Украины работаю за границей по официальному контракту и налоги тут все уплачены
Востаннє редагувалось choca в Вів 09 сер, 2022 19:27, всього редагувалось 1 раз.
choca
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:48

Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов.
То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости.
Если ошибаюсь - поправьте.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:53

  akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов.
То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости.
Если ошибаюсь - поправьте.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/gromady ... 9Y1euqqj5M
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:02

  choca написав:
  stm написав:
  choca написав:уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье

Так хотите открыть или уже есть? :) Если нет, то вообще вёсел-человек у нас в Киеве война. В Стамбуле можно и с кэшем через красный коридор прям в строй компанию. Они вам и водителя дадут и таксиста.
очень много троллинга на финансовом форуме информацию приходится собирать по крупицам . Перед войной был сделал Свифт в Ощадбанк в Киев деньги упали на счёт планировали покупку недвижимости в Киеве но в связи с войной планы поменялись и теперь есть желание купить недвижимость за бугром ! Вопрос смогу ли я вывести Свифтом деньги с Украины в один из европейских банков ?

Ніт
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:58

  alfredhaos написав:
  akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов.
То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости.
Если ошибаюсь - поправьте.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/gromady ... 9Y1euqqj5M

Ну ось бачите - є досвідчені люди на Фінансовому форумі України - дійсно в період з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2022 року НЕ треба було підтвердження. Зараз - треба.
Пану alfredhaos - подяка!
akurt
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  #<1 ... 588589590591
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