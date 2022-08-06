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choca написав:уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье
Так хотите открыть или уже есть? Если нет, то вообще вёсел-человек у нас в Киеве война. В Стамбуле можно и с кэшем через красный коридор прям в строй компанию. Они вам и водителя дадут и таксиста.
очень много троллинга на финансовом форуме информацию приходится собирать по крупицам . Перед войной был сделал Свифт в Ощадбанк в Киев деньги упали на счёт планировали покупку недвижимости в Киеве но в связи с войной планы поменялись и теперь есть желание купить недвижимость за бугром ! Вопрос смогу ли я вывести Свифтом деньги с Украины в один из европейских банков ?
alfredhaos написав:Снимаете в кассе каждый день по 3к доллярчиков и каждому попутчику вручаете по 10к - делаете так несколько ходок.
На Раве-Руськой пешеходном переходе границы - переходишь столько раз сколько нужно. Но для схемы тоже нужны дополнительные люди. Те кто дают тебе деньги со стороны Украины и те которые со стороны Польши принимают. Кешлесс экономика, помню гонтарева постоянно продвигала, очень "умная" тетка, сейчас в Лондоне живет.
alfredhaos написав:Снимаете в кассе каждый день по 3к доллярчиков и каждому попутчику вручаете по 10к - делаете так несколько ходок.
На Раве-Руськой пешеходном переходе границы - переходишь столько раз сколько нужно. Но для схемы тоже нужны дополнительные люди. Те кто дают тебе деньги со стороны Украины и те которые со стороны Польши принимают. Кешлесс экономика, помню гонтарева постоянно продвигала, очень "умная" тетка, сейчас в Лондоне живет.
В 99-м на пешем в Щегинях по три ходки за день в Польшу делал, но я не кеш, а сигареты тягал😎
Спасибо за инфу всем и хочется сделать все законным путём и с меньшими потерями если получиться отпишусь на форуме и да я с Украины работаю за границей по официальному контракту и налоги тут все уплачены
Востаннє редагувалось choca в Вів 09 сер, 2022 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
choca написав:уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье
Так хотите открыть или уже есть? Если нет, то вообще вёсел-человек у нас в Киеве война. В Стамбуле можно и с кэшем через красный коридор прям в строй компанию. Они вам и водителя дадут и таксиста.
очень много троллинга на финансовом форуме информацию приходится собирать по крупицам . Перед войной был сделал Свифт в Ощадбанк в Киев деньги упали на счёт планировали покупку недвижимости в Киеве но в связи с войной планы поменялись и теперь есть желание купить недвижимость за бугром ! Вопрос смогу ли я вывести Свифтом деньги с Украины в один из европейских банков ?
akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
Цікава свіжа статистика: - громадянам рф при запросі ВНП на 1 рік видають ВНП на період від 4-х до 6-ти місяців (за фактом оренди квартири). Особливо кумедно виглядають 4 місяці - це при тому, що і так можуть бути за безвізовим режимом 2 місяці. - громадянам України видають ВНП за фактом оренди квартири (або за фактом власності квартири) на 2 роки без всяких проблем. Зменшено вимоги на документи, що надаються (немає апостилю на свідоцтва про народження дітей, немає нотаріально завіреної Заяви від тата дітей на право перебування дітей за кордоном).
Витрати на оформлення ВНП в Туреччині для українців: 80$ мито+ціна картки ВНП 8$+ платіж за "первинну подачу" (не платиться при продовженні ВНП) 57$. Витрати на оформлення Поліса медичного страхування іноземця залежать від віку людини та можуть складати від 50$ (вік 35 років) до 150$ (вік старший за 60 років) на 1 рік. Ціна Поліса страхування авто іноземної реєстрації на 1 рік приблизно 135$.