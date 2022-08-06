Додано: Сер 10 сер, 2022 08:37

akurt написав: Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов.

То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости.

Если ошибаюсь - поправьте. Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов.То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости.Если ошибаюсь - поправьте.

Нее, щас нужно для Красного Коридора предоставить выписку из банка о снятии этих средств. Выписка действитедьна 90 дн. Снять в банке валюту можно в эквив. до 100Кгрн/дн. От и бегайте/снимайте в течение 90 дн по 2.5Куе/дн с каждого банка пока на хавиру на Акденизе соберете и... алгаМож лучше тогда через крипту перегнать?Как там с выводом евро с Бинанса на Акденизе, шо шейх Эрдоган грит?ПС. Ещё можно попробовать снять закончившийся валютный депо. На него ограничение в 100К/дн не должно действовать. Т.е. положить типа 100Куе на короткий (7..14дн) депо и попробовать снять одним махом, ну мож недельку походить для серьёзных (гос)банков типа УкрЭксим, Ощад, УкргавНо при таких суммах размещения банки ТОЧНО затребуют справки для Финмона. Поэтому оте капельки по 2.5Куе -- нашевсьооАгаа, но можно по 9.5Куе размещаться на 2, а то и 3 экка в 3..4 банки. Было бы желание