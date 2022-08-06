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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 07:02

  akurt написав:
  alfredhaos написав:
  akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов.
То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости.
Если ошибаюсь - поправьте.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/gromady ... 9Y1euqqj5M

Ну ось бачите - є досвідчені люди на Фінансовому форумі України - дійсно в період з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2022 року НЕ треба було підтвердження. Зараз - треба.
Пану alfredhaos - подяка!

Трохи уточню, з 4 березня 2022 по 13 березня 2022 року НЕ треба було підтвердження. Тобто 9 днів. Пересічним від цієї схеми мало досталося.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... -za-kordon
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:37

  akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов.
То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости.
Если ошибаюсь - поправьте.

Нее, щас нужно для Красного Коридора предоставить выписку из банка о снятии этих средств. Выписка действитедьна 90 дн. Снять в банке валюту можно в эквив. до 100Кгрн/дн. От и бегайте/снимайте в течение 90 дн по 2.5Куе/дн с каждого банка пока на хавиру на Акденизе соберете и... алга :mrgreen:

Мож лучше тогда через крипту перегнать?
Как там с выводом евро с Бинанса на Акденизе, шо шейх Эрдоган грит?

ПС. Ещё можно попробовать снять закончившийся валютный депо. На него ограничение в 100К/дн не должно действовать. Т.е. положить типа 100Куе на короткий (7..14дн) депо и попробовать снять одним махом, ну мож недельку походить для серьёзных (гос)банков типа УкрЭксим, Ощад, Укргав :idea:
Но при таких суммах размещения банки ТОЧНО затребуют справки для Финмона. Поэтому оте капельки по 2.5Куе -- нашевсьоо :mrgreen:
Агаа, но можно по 9.5Куе размещаться на 2, а то и 3 экка в 3..4 банки. Было бы желание
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:35

  Amethyst написав:
  akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов.
То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости.
Если ошибаюсь - поправьте.

Нее, щас нужно для Красного Коридора предоставить выписку из банка о снятии этих средств. Выписка действитедьна 90 дн. Снять в банке валюту можно в эквив. до 100Кгрн/дн. От и бегайте/снимайте в течение 90 дн по 2.5Куе/дн с каждого банка пока на хавиру на Акденизе соберете и... алга :mrgreen:

Мож лучше тогда через крипту перегнать?
Как там с выводом евро с Бинанса на Акденизе, шо шейх Эрдоган грит?

ПС. Ещё можно попробовать снять закончившийся валютный депо. На него ограничение в 100К/дн не должно действовать. Т.е. положить типа 100Куе на короткий (7..14дн) депо и попробовать снять одним махом, ну мож недельку походить для серьёзных (гос)банков типа УкрЭксим, Ощад, Укргав :idea:
Но при таких суммах размещения банки ТОЧНО затребуют справки для Финмона. Поэтому оте капельки по 2.5Куе -- нашевсьоо :mrgreen:
Агаа, но можно по 9.5Куе размещаться на 2, а то и 3 экка в 3..4 банки. Было бы желание

Діє обмеження еквіваленту 100К грн. на будь-яке зняття, не залежно чи депо чи не депо.
100куе вивезти з України пересіченому ще той квест.
Але в нас все для людей.
flyman
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  #<1 ... 589590591592
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