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akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
Нее, щас нужно для Красного Коридора предоставить выписку из банка о снятии этих средств. Выписка действитедьна 90 дн. Снять в банке валюту можно в эквив. до 100Кгрн/дн. От и бегайте/снимайте в течение 90 дн по 2.5Куе/дн с каждого банка пока на хавиру на Акденизе соберете и... алга
Мож лучше тогда через крипту перегнать? Как там с выводом евро с Бинанса на Акденизе, шо шейх Эрдоган грит?
ПС. Ещё можно попробовать снять закончившийся валютный депо. На него ограничение в 100К/дн не должно действовать. Т.е. положить типа 100Куе на короткий (7..14дн) депо и попробовать снять одним махом, ну мож недельку походить для серьёзных (гос)банков типа УкрЭксим, Ощад, Укргав Но при таких суммах размещения банки ТОЧНО затребуют справки для Финмона. Поэтому оте капельки по 2.5Куе -- нашевсьоо Агаа, но можно по 9.5Куе размещаться на 2, а то и 3 экка в 3..4 банки. Было бы желание
akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
Нее, щас нужно для Красного Коридора предоставить выписку из банка о снятии этих средств. Выписка действитедьна 90 дн. Снять в банке валюту можно в эквив. до 100Кгрн/дн. От и бегайте/снимайте в течение 90 дн по 2.5Куе/дн с каждого банка пока на хавиру на Акденизе соберете и... алга
Мож лучше тогда через крипту перегнать? Как там с выводом евро с Бинанса на Акденизе, шо шейх Эрдоган грит?
ПС. Ещё можно попробовать снять закончившийся валютный депо. На него ограничение в 100К/дн не должно действовать. Т.е. положить типа 100Куе на короткий (7..14дн) депо и попробовать снять одним махом, ну мож недельку походить для серьёзных (гос)банков типа УкрЭксим, Ощад, Укргав Но при таких суммах размещения банки ТОЧНО затребуют справки для Финмона. Поэтому оте капельки по 2.5Куе -- нашевсьоо Агаа, но можно по 9.5Куе размещаться на 2, а то и 3 экка в 3..4 банки. Было бы желание
Діє обмеження еквіваленту 100К грн. на будь-яке зняття, не залежно чи депо чи не депо. 100куе вивезти з України пересіченому ще той квест. Але в нас все для людей.