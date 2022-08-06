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akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
Нее, щас нужно для Красного Коридора предоставить выписку из банка о снятии этих средств. Выписка действитедьна 90 дн. Снять в банке валюту можно в эквив. до 100Кгрн/дн. От и бегайте/снимайте в течение 90 дн по 2.5Куе/дн с каждого банка пока на хавиру на Акденизе соберете и... алга
Мож лучше тогда через крипту перегнать? Как там с выводом евро с Бинанса на Акденизе, шо шейх Эрдоган грит?
ПС. Ещё можно попробовать снять закончившийся валютный депо. На него ограничение в 100К/дн не должно действовать. Т.е. положить типа 100Куе на короткий (7..14дн) депо и попробовать снять одним махом, ну мож недельку походить для серьёзных (гос)банков типа УкрЭксим, Ощад, Укргав Но при таких суммах размещения банки ТОЧНО затребуют справки для Финмона. Поэтому оте капельки по 2.5Куе -- нашевсьоо Агаа, но можно по 9.5Куе размещаться на 2, а то и 3 экка в 3..4 банки. Было бы желание
akurt написав:Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов. То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости. Если ошибаюсь - поправьте.
Нее, щас нужно для Красного Коридора предоставить выписку из банка о снятии этих средств. Выписка действитедьна 90 дн. Снять в банке валюту можно в эквив. до 100Кгрн/дн. От и бегайте/снимайте в течение 90 дн по 2.5Куе/дн с каждого банка пока на хавиру на Акденизе соберете и... алга
Мож лучше тогда через крипту перегнать? Как там с выводом евро с Бинанса на Акденизе, шо шейх Эрдоган грит?
ПС. Ещё можно попробовать снять закончившийся валютный депо. На него ограничение в 100К/дн не должно действовать. Т.е. положить типа 100Куе на короткий (7..14дн) депо и попробовать снять одним махом, ну мож недельку походить для серьёзных (гос)банков типа УкрЭксим, Ощад, Укргав Но при таких суммах размещения банки ТОЧНО затребуют справки для Финмона. Поэтому оте капельки по 2.5Куе -- нашевсьоо Агаа, но можно по 9.5Куе размещаться на 2, а то и 3 экка в 3..4 банки. Было бы желание
Діє обмеження еквіваленту 100К грн. на будь-яке зняття, не залежно чи депо чи не депо. 100куе вивезти з України пересіченому ще той квест. Але в нас все для людей.
Пан Amethyst! Я не маю кріпти - наскільки мені відомо два дописувача з цієї гілки накупили по самі вуха, тобто на всі 100 гривень (більше не було, бо зранку до вечора писали на цій гілці по 18-28 повідомлень на добу), і наскільки мені відомо в Туреччині немає проблем із виведенням грошей з кріпти.
Хорошо, что есть Финансовый форум Украины, где люди могут черпать точную проверенную информацию. Правда, 8 отъявленных специалистов называли меня обманщиком. Часть из них имеет Золотые медали и статус «Наставник». Сеголня разговаривал с киевлянами: те прискакали в апреле в Аланию на очень большом внедорожнике и начали кричать, что хочУт купить надвигу на 250 000 долларов под гражданство. Сбежались все риэлторы-казахи, риэлторы-россияне, и даже риэлторы-узбеки и давай высыпать мешки недвижимости, соревнуясь в масштабах цены. Совершено случайно в разговоре с нашими людьми они узнали то, о чем я писал много раз: для получения гражданства по фаеуту покупки недвижимости на сумму в 250000$ играет роль не рыночная цена недвижимости, а цена оценки по Акту экспертизы Кадастрового центра. Они были в шоке, ибо все что им предлагали по 130000$, по факту экспертизы стоило 30000$. Как сказали киевляне: это сколько надо было бы нам накупить квартир на 250 000$ (Сейчас порог повышен до 400 000$). Сильно ругались на упомянутых выше граждан братских когда-то стран и называли очень нехорошими словами. Я тех указанных выше из списка восьми отъявленных не называю нехорошими словами. Бог все знает.