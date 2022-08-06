Додано: Сер 10 сер, 2022 13:15

Хорошо, что есть Финансовый форум Украины, где люди могут черпать точную проверенную информацию.

Правда, 8 отъявленных специалистов называли меня обманщиком. Часть из них имеет Золотые медали и статус «Наставник».

Сеголня разговаривал с киевлянами: те прискакали в апреле в Аланию на очень большом внедорожнике и начали кричать, что хочУт купить надвигу на 250 000 долларов под гражданство.

Сбежались все риэлторы-казахи, риэлторы-россияне, и даже риэлторы-узбеки и давай высыпать мешки недвижимости, соревнуясь в масштабах цены.

Совершено случайно в разговоре с нашими людьми они узнали то, о чем я писал много раз: для получения гражданства по фаеуту покупки недвижимости на сумму в 250000$ играет роль не рыночная цена недвижимости, а цена оценки по Акту экспертизы Кадастрового центра.

Они были в шоке, ибо все что им предлагали по 130000$, по факту экспертизы стоило 30000$.

Как сказали киевляне: это сколько надо было бы нам накупить квартир на 250 000$ (Сейчас порог повышен до 400 000$).

Сильно ругались на упомянутых выше граждан братских когда-то стран и называли очень нехорошими словами.

Я тех указанных выше из списка восьми отъявленных не называю нехорошими словами.

Бог все знает.