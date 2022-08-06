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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 10 сер, 2022 11:35
Amethyst написав: akurt написав:
Я, может, ошибаюсь, но сейчас разрешено вывозить наличными любую сумму с декларированием, НО БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ (как раньше) документов.
То есть раздавать всем по 10000$ нет необходимости.
Если ошибаюсь - поправьте.
Нее, щас нужно для Красного Коридора предоставить выписку из банка о снятии этих средств. Выписка действитедьна 90 дн. Снять в банке валюту можно в эквив. до 100Кгрн/дн. От и бегайте/снимайте в течение 90 дн по 2.5Куе/дн с каждого банка пока на хавиру на Акденизе соберете и... алга
Мож лучше тогда через крипту перегнать?
Как там с выводом евро с Бинанса на Акденизе, шо шейх Эрдоган грит?
ПС. Ещё можно попробовать снять закончившийся валютный депо. На него ограничение в 100К/дн не должно действовать. Т.е. положить типа 100Куе на короткий (7..14дн) депо и попробовать снять одним махом, ну мож недельку походить для серьёзных (гос)банков типа УкрЭксим, Ощад, Укргав
Но при таких суммах размещения банки ТОЧНО затребуют справки для Финмона. Поэтому оте капельки по 2.5Куе -- нашевсьоо
Агаа, но можно по 9.5Куе размещаться на 2, а то и 3 экка в 3..4 банки. Было бы желание
Діє обмеження еквіваленту 100К грн. на будь-яке зняття, не залежно чи депо чи не депо.
100куе вивезти з України пересіченому ще той квест.
Але в нас все для людей.
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flyman
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Додано: Сер 10 сер, 2022 12:56
Пан Amethyst!
Я не маю кріпти - наскільки мені відомо два дописувача з цієї гілки накупили по самі вуха, тобто на всі 100 гривень (більше не було, бо зранку до вечора писали на цій гілці по 18-28 повідомлень на добу), і наскільки мені відомо в Туреччині немає проблем із виведенням грошей з кріпти.
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akurt
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Додано: Сер 10 сер, 2022 13:15
Хорошо, что есть Финансовый форум Украины, где люди могут черпать точную проверенную информацию.
Правда, 8 отъявленных специалистов называли меня обманщиком. Часть из них имеет Золотые медали и статус «Наставник».
Сеголня разговаривал с киевлянами: те приехали в апреле в Аланию на очень большом внедорожнике и начали всем говорить, что хочУт купить надвину на 250 000 долларов под гражданство.
Сбежались все риэлторы-казахи, риэлторы-россияне, и даже риэлторы-узбеки - и давай высыпать мешки недвижимости, соревнуясь в масштабах цены.
Подобрало аккурат на 250000$. Почти ударили по рукам. Совершено случайно в разговоре с нашими людьми они узнали то, о чем я писал много раз: для получения гражданства по факту покупки недвижимости на сумму в 250000$ играет роль не рыночная цена недвижимости, а цена оценки по Акту экспертизы Кадастрового центра.
Они были в шоке, ибо все что им предлагали по 130000$, по факту экспертизы стоило 30000$.
Как сказали киевляне: это сколько надо было бы нам накупить квартир на 250 000$ (Сейчас порог повышен до 400 000$).
Сильно ругались на упомянутых выше граждан братских когда-то стран и называли очень нехорошими словами.
Я тех указанных выше из списка восьми отъявленных не называю нехорошими словами.
Бог все знает.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 10 сер, 2022 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 13:48
akurt написав:
Хорошо, что есть Финансовый форум Украины, где люди могут черпать точную проверенную информацию.
Правда, 8 отъявленных специалистов называли меня обманщиком. Часть из них имеет Золотые медали и статус «Наставник».
Сеголня разговаривал с киевлянами: те прискакали в апреле в Аланию на очень большом внедорожнике и начали кричать, что хочУт купить надвигу на 250 000 долларов под гражданство.
Сбежались все риэлторы-казахи, риэлторы-россияне, и даже риэлторы-узбеки и давай высыпать мешки недвижимости, соревнуясь в масштабах цены.
Совершено случайно в разговоре с нашими людьми они узнали то, о чем я писал много раз: для получения гражданства по фаеуту покупки недвижимости на сумму в 250000$ играет роль не рыночная цена недвижимости, а цена оценки по Акту экспертизы Кадастрового центра.
Они были в шоке, ибо все что им предлагали по 130000$, по факту экспертизы стоило 30000$.
Как сказали киевляне: это сколько надо было бы нам накупить квартир на 250 000$ (Сейчас порог повышен до 400 000$).
Сильно ругались на упомянутых выше граждан братских когда-то стран и называли очень нехорошими словами.
Я тех указанных выше из списка восьми отъявленных не называю нехорошими словами.
Бог все знает.
Експертиза, думаю, вказала справжню, а не "дуту" ціну.
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flyman
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Додано: Сер 10 сер, 2022 14:11
akurt написав:
те прискакали в апреле в Аланию на очень большом внедорожнике и начали кричать, что хочУт купить надвигу на 250 000 долларов под гражданство.
И чем закончилась эта детективная история, в которой "добыча" бегает с мешком денег, а все вокруг знают о мешке и охотятся за ним.
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Евгений Н.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34
Очень правильное замечание о том, что «все все знают».
Меня ещё в 2017 году удивила риэлторша, которая по совместительству работала переводчиком, вопросом «На какую сумму вы ориентируетесь?»
На этот вопрос нельзя отвечать: мгновенно думают, сколько можно заработать, сколько у вас денег в кульке из АТБ, какая базовая цена недвижимости в базе данных, на сколько ЛОХОМ есть Продавец и так далее.
Вчера решали некоторые вопросы с человеком из Харькова. Он сказал, что наслышан хорошего об одном из ЖК. Я посоветовал узнать напрямую цену вложений у Застройщика: там уже готов первый этаж.
Тот попросил прислать по ВатсАпп координаты.
Пусть подъедет узнаёт, скажет и мне интересную информацию, поделюсь с форумчанам.
P.S. В прошлом году на очень крутом внедорожнике с номерами, где цифры то ли 7777 то ли 8888 - это ещё про беды, но он золотистого цвета с переливами и игрой на солнце тоже заявились инвесторы.
Казахи подпрыгивали без седла и лошади и твёрдо убеждали, что дешевле 125 000$ 0+1 нет ничего.
Ноль плюс один это даже не двушка, это чуть лучше малосемейки. Нельзя так, товарищи.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 10 сер, 2022 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:41
akurt написав:
Подобрало аккурат на 250000$. Почти ударили по рукам. Совершено случайно в разговоре с нашими людьми они узнали то, о чем я писал много раз: для получения гражданства по факту покупки недвижимости на сумму в 250000$ играет роль не рыночная цена недвижимости, а цена оценки по Акту экспертизы Кадастрового центра.
Они были в шоке, ибо все что им предлагали по 130000$, по факту экспертизы стоило 30000$.
Как сказали киевляне: это сколько надо было бы нам накупить квартир на 250 000$ (Сейчас порог повышен до 400 000$).
Если цена оценки по Акту экспертизы Кадастрового центра 30000$, то и реальная цена продажи должна быть 30000$.
Или наоборот 130000$ = 130000$.
Иначе, для получения гражданства по факту покупки недвижимости - надо вкладывать миллионы $.
Тогда уже проще Кипр рассматривать для такой ситуации получения гражданства.
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Victor8
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:50
Ну, вы не очень правы, хотя и рассуждаете логически верно.
Есть нюансы.
Пример 1. Крупный Застройщик. Новый объект. Застройщик говорит нашим людям, что как только они оплатят 100% оговорённой цены, он сразу готов начать процедуру оформления Поава собственности. Покупатель спрашивает: «Какая будет оценка недвижимости?» Зная, что от этой суммы будет начислен налог на покупку в 4%. Застройщик переговорил с менеджерами, те сказали, что у предыдущего Покупателя была оценка в 750 000 лир. ОК. Через три дня готов Акт экспертизы - я лично его посмотрел и там была цена уде 950 000 лир (ниже рыночной примерно на 25%). Я внимательно изучил акт экспертизы и увидел как экспертиза находит «правильную цену». Там было указано примерно 15 квартир, реально проданных в последний период - были указаны адреса фамилии и телефоны Продавцов. Все случаи реальные (!). Поскольку объект был новый, то в перечне были указаны из 15-ти вариантов не меньше 13-то соседских не очень новых и потому более менее дешевых квартир, цены которых выводили оценку 1 кв. м средней цены по последним продажам. Понятно, что по мере оформления новых квартир в этом новом комплексе будут фигурировать все более высокие цифры, приближаясь к рыночной цене.
Пример 2. Он меня удивил. Товарищ пересмотрел не менее 110 вариантов квартир (не шучу), со мной обменивался впечатлениями (я не видел ни одного объекта) по телефону, выбрал реально новую квартиру в новом доме и цена продажи (рыночная) была (кажется в начале этого года) в 1 050 000 лир. Квартира 2+1.
Потом он пригласил меня в ресторан отметить покупку и я спросил во сколько что обошлось. К моему удивлению он назвал смешную цифру за оформление, я подсчитал «от обратного» и сказал, что такого не может быть: он ошибся в цифрах, а я в цифрах по привычке никогда не ошибаюсь. Вот тут он и сказал, что по факту экспертизы оценка была в 350 000 лир. Тотемизмы в три раза ниже рыночно. Мне было настолько интересно, что я поехал посмотрел. Оказалось, что новый дом построен на месте разобранного старого, рядом только дома, которым лет 20 или больше. Естественно, что эксперты ориентировались на данные о продажах этих не новых квартир.
Пример 3. Как раз о вложениях для гражданства. Я о нем услышал и рассказывал с неделю назад: инвестор купил две квартиры 1+1 по 200 000$, и именно эти 200 000$ были указаны в Пктах экспертизы. С Покупателем была радостная до безобразия риэлторша, которая мне долго рассказывала, что Застройщик типа крутой, позиционирует объект как премиум класс, в ближайшей округе таких объектов нет и после переговоров Застройщика с экспертами тот их убедил, что ниже 200 000$ цены быть не может.
Ну вот так бывает…
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akurt
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Додано: Сер 10 сер, 2022 17:02
У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья в Анталии - 366 дол. США. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 1,5 - не больше, а жилье в Анталии в 2 раза! Вы только вдумайтесь!
Долларовые доходы среднего домохозяйства, по сранению с 2020-м годом тоже сейчас выше в 1.5 раза, но никак не в 2. И людей в Анталии стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2020-го года нет оснований.
В то же время в Алании уже появляются здоровые предложения более или менее:
высоченный 1 этаж, 40/17/9, полный капремонт, все новое, МПО, бр. дверь, проводка, сантехника, душ. кабинка, сов. плитка, обои. Закрытый дворик, заезд д/машины, место под гараж. 20000 у. е. Торг!
У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Анталии 350 долларов, а метр жилья 1800. Это то же самое что метр жилья 10 тыс. при сред. зп 2000 доларов. А в Токио средняя зарплата и тогда была выше 2000 долларов, она была почти как сейчас, а сейчас 4700.
В Анталии сейчас самая низкая средняя зарплата среди курортных городов, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке, остает только от Стамбула, где тоже образовался пузырь, Лондона Парижа и еще пару городов, где средняя зарплата измеряется тысячами и тысячами евро, и с Анталией они не идут ни в какое сравнение!
Внимание, вопрос: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Анталии?
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