Додано: Сер 10 сер, 2022 16:50

Ну, вы не очень правы, хотя и рассуждаете логически верно.

Есть нюансы.

Пример 1. Крупный Застройщик. Новый объект. Застройщик говорит нашим людям, что как только они оплатят 100% оговорённой цены, он сразу готов начать процедуру оформления Поава собственности. Покупатель спрашивает: «Какая будет оценка недвижимости?» Зная, что от этой суммы будет начислен налог на покупку в 4%. Застройщик переговорил с менеджерами, те сказали, что у предыдущего Покупателя была оценка в 750 000 лир. ОК. Через три дня готов Акт экспертизы - я лично его посмотрел и там была цена уде 950 000 лир (ниже рыночной примерно на 25%). Я внимательно изучил акт экспертизы и увидел как экспертиза находит «правильную цену». Там было указано примерно 15 квартир, реально проданных в последний период - были указаны адреса фамилии и телефоны Продавцов. Все случаи реальные (!). Поскольку объект был новый, то в перечне были указаны из 15-ти вариантов не меньше 13-то соседских не очень новых и потому более менее дешевых квартир, цены которых выводили оценку 1 кв. м средней цены по последним продажам. Понятно, что по мере оформления новых квартир в этом новом комплексе будут фигурировать все более высокие цифры, приближаясь к рыночной цене.

Пример 2. Он меня удивил. Товарищ пересмотрел не менее 110 вариантов квартир (не шучу), со мной обменивался впечатлениями (я не видел ни одного объекта) по телефону, выбрал реально новую квартиру в новом доме и цена продажи (рыночная) была (кажется в начале этого года) в 1 050 000 лир. Квартира 2+1.

Потом он пригласил меня в ресторан отметить покупку и я спросил во сколько что обошлось. К моему удивлению он назвал смешную цифру за оформление, я подсчитал «от обратного» и сказал, что такого не может быть: он ошибся в цифрах, а я в цифрах по привычке никогда не ошибаюсь. Вот тут он и сказал, что по факту экспертизы оценка была в 350 000 лир. Тотемизмы в три раза ниже рыночно. Мне было настолько интересно, что я поехал посмотрел. Оказалось, что новый дом построен на месте разобранного старого, рядом только дома, которым лет 20 или больше. Естественно, что эксперты ориентировались на данные о продажах этих не новых квартир.

Пример 3. Как раз о вложениях для гражданства. Я о нем услышал и рассказывал с неделю назад: инвестор купил две квартиры 1+1 по 200 000$, и именно эти 200 000$ были указаны в Пктах экспертизы. С Покупателем была радостная до безобразия риэлторша, которая мне долго рассказывала, что Застройщик типа крутой, позиционирует объект как премиум класс, в ближайшей округе таких объектов нет и после переговоров Застройщика с экспертами тот их убедил, что ниже 200 000$ цены быть не может.

Ну вот так бывает…