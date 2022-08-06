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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 сер, 2022 20:38
airmax78 написав:
В Анталии сейчас самая низкая средняя зарплата среди курортных городов, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке, остает только от Стамбула, где тоже образовался пузырь, Лондона Парижа и еще пару городов
Анталия и Париж - близкие цены? Вы серьезно?
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