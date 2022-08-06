Додано: Чет 11 сер, 2022 07:21

Перспективи ринку нерухомості берега Середземного моря нейтральної країни



Вчора відбулися цікаві події, за якими можна визначити, що відбувається на ринку нерухомості тієї країни, яка мало боїться холодної зими (в грудні на узбережжі вдень до +25, в січні та лютому зазвичай +16, сніг останній раз був в 1993 році).

В Анталії періодично відбуваються "Бізнес-форуми" для іноземців з різних питань. Допомагають іноземцям з обговоренням реальності бізнес-ідей. З піврку тому почали торгувати "українським морозивом" - я сміявся, питаючи, де вони беруть в Україні молоко. Довго думали, що відповісти та так і не відповіли. Було в продажу за демпінговою ціною у порівняння з турецьким. Зараз в продажу вже не бачу - мабуть прогоріли.

Але вчора тема була цікава - про нерухомість, то я не полінився і відвідав. Слухав. Тези з мого записника нижче:



- Президент Istanbul Insaatcilar Dernegi заявив, що вони очікують, що темпи зростання цін на житло продовжаться у 2022 році.



- Консультант з нерухомості Keller Williams Cadde пан Burсak Sencer Сokgоr сказав, що для того, щоб зрозуміти, наскільки реалістичними є поточні ціни на житло, необхідно подивитися, чи існує паралелізм між коливаннями обмінного курсу та підвищенням цін.

«Якщо будинок зріс з 2 млн TL до 4 млн TL за 40 днів, приклади чого можна почути, то це не має нічого спільного з підвищенням обмінного курсу».



- (не записав прізвище): «Ринок нерухомості в Туреччині працює інакше. Наприклад, продажі за кордоном більш прозорі. Ви не можете продати будинок на 20 відсотків дорожче, ніж він коштує, максимум на 3-5 відсотків. Однак власники житла на ринку Туреччини діють інакше і збільшення цін у 100 відсотків у короткостроковому діапазоні не є реалістичним і точним».



- знову Консультант з нерухомості Keller Williams Cadde : «Були ті Забудовники, хто трохи знизив ціни зі зниженням курсу. Але ми перебуваємо в такій ситуації, що ніхто не може передбачити рівні обмінного курсу. Кожен боїться втратити, тому що рівень обмінного курсу неможливо передбачити в день купівлі матеріалу і день його продажу. Люди не хочуть торгуватися, тому що купівля та продаж матеріалів будівництва ризиковані. Ця ситуація продовжить впливати на ціни на житло. "Витрати знаходяться в середині, я не очікую, що ціни впадуть з нинішнього рівня".

- Експерт з оцінки нерухомості пан Джелал Ердогду сказав: «Можливо, зараз на будинки хороші дні». Заявивши, що причиною раптового зростання цін на житло стали дешеві кредити, надані в червні 2020 року [Примітка. Реальна правда: з червня 2020 року під рієлторськими конторами займали чергу з самого ранку - підтверджую. Саме в той період агресивність деяких горе-дописувачів та горе-дуже велике горе-хВахівців на цьому форумі в розділі НЕРУХОМІСТЬ значно зросла: якою тільки гидотою з власного рота та голови не виливали на мене особисто. Головна мета була - повністю дезінформувати учасників українського форуму. Мені цікаво досі: це за гроші продавали дияволу свою душу, чи за покликом скривленої душі?]

І далі доповідач зазначив, що ціни на житло, які до того часу знецінювалися в реальному вираженні протягом тривалого часу (!!!), збільшилися завдяки кампанії, проведеній значно нижче облікової ставки, а ціни «не спали».

[Примітка: з червня 2020 року діяла масова Програма кредитування купівлі неурхомості під 0,64% на місяць з відтермінуванням початку отплати на 1 рік. Кредит здається на 15 років (точно не пам"ятаю].



Звіт Інституту статистики Турецької республіки про підсумки продажу житла за липень 2022 року буде оприлюднено 16 серпня. Нагадаю: громадяни України завжди трималися міцно на місці 10 в ТОП20, але останні місяці закріпилися на місці 7. Мені особливо цікаво, чи з"являться в ТОП20 - крім громадян Швеції та Канади - ще і громадяни Нідерландів.

Таку кількість авто з номерами NL ніколи раніше не зустрічав.