Анталия и Париж - близкие цены? Вы серьезно?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 сер, 2022 20:38
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Чет 11 сер, 2022 07:21
Перспективи ринку нерухомості берега Середземного моря нейтральної країни
Вчора відбулися цікаві події, за якими можна визначити, що відбувається на ринку нерухомості тієї країни, яка мало боїться холодної зими (в грудні на узбережжі вдень до +25, в січні та лютому зазвичай +16, сніг останній раз був в 1993 році).
В Анталії періодично відбуваються "Бізнес-форуми" для іноземців з різних питань. Допомагають іноземцям з обговоренням реальності бізнес-ідей. З піврку тому почали торгувати "українським морозивом" - я сміявся, питаючи, де вони беруть в Україні молоко. Довго думали, що відповісти та так і не відповіли. Було в продажу за демпінговою ціною у порівняння з турецьким. Зараз в продажу вже не бачу - мабуть прогоріли.
Але вчора тема була цікава - про нерухомість, то я не полінився і відвідав. Слухав. Тези з мого записника нижче:
- Президент Istanbul Insaatcilar Dernegi заявив, що вони очікують, що темпи зростання цін на житло продовжаться у 2022 році.
- Консультант з нерухомості Keller Williams Cadde пан Burсak Sencer Сokgоr сказав, що для того, щоб зрозуміти, наскільки реалістичними є поточні ціни на житло, необхідно подивитися, чи існує паралелізм між коливаннями обмінного курсу та підвищенням цін.
«Якщо будинок зріс з 2 млн TL до 4 млн TL за 40 днів, приклади чого можна почути, то це не має нічого спільного з підвищенням обмінного курсу».
- (не записав прізвище): «Ринок нерухомості в Туреччині працює інакше. Наприклад, продажі за кордоном більш прозорі. Ви не можете продати будинок на 20 відсотків дорожче, ніж він коштує, максимум на 3-5 відсотків. Однак власники житла на ринку Туреччини діють інакше і збільшення цін у 100 відсотків у короткостроковому діапазоні не є реалістичним і точним».
- знову Консультант з нерухомості Keller Williams Cadde : «Були ті Забудовники, хто трохи знизив ціни зі зниженням курсу. Але ми перебуваємо в такій ситуації, що ніхто не може передбачити рівні обмінного курсу. Кожен боїться втратити, тому що рівень обмінного курсу неможливо передбачити в день купівлі матеріалу і день його продажу. Люди не хочуть торгуватися, тому що купівля та продаж матеріалів будівництва ризиковані. Ця ситуація продовжить впливати на ціни на житло. "Витрати знаходяться в середині, я не очікую, що ціни впадуть з нинішнього рівня".
- Експерт з оцінки нерухомості пан Джелал Ердогду сказав: «Можливо, зараз на будинки хороші дні». Заявивши, що причиною раптового зростання цін на житло стали дешеві кредити, надані в червні 2020 року [Примітка. Реальна правда: з червня 2020 року під рієлторськими конторами займали чергу з самого ранку - підтверджую. Саме в той період агресивність деяких горе-дописувачів та горе-дуже велике горе-хВахівців на цьому форумі в розділі НЕРУХОМІСТЬ значно зросла: якою тільки гидотою з власного рота та голови не виливали на мене особисто. Головна мета була - повністю дезінформувати учасників українського форуму. Мені цікаво досі: це за гроші продавали дияволу свою душу, чи за покликом скривленої душі?]
І далі доповідач зазначив, що ціни на житло, які до того часу знецінювалися в реальному вираженні протягом тривалого часу (!!!), збільшилися завдяки кампанії, проведеній значно нижче облікової ставки, а ціни «не спали».
[Примітка: з червня 2020 року діяла масова Програма кредитування купівлі неурхомості під 0,64% на місяць з відтермінуванням початку отплати на 1 рік. Кредит здається на 15 років (точно не пам"ятаю].
Звіт Інституту статистики Турецької республіки про підсумки продажу житла за липень 2022 року буде оприлюднено 16 серпня. Нагадаю: громадяни України завжди трималися міцно на місці 10 в ТОП20, але останні місяці закріпилися на місці 7. Мені особливо цікаво, чи з"являться в ТОП20 - крім громадян Швеції та Канади - ще і громадяни Нідерландів.
Таку кількість авто з номерами NL ніколи раніше не зустрічав.
Додано: Чет 11 сер, 2022 08:52
Готуємося до зими.... або у що вкладають гроші інвестори...
Компанія IHC з Абу-Дабі придбала 50 відсотків Kalyon Energy приблизно за 490 мільйонів доларів.
Kalyon Energy займається виробництвом енергії з відновлюваних джерел.
Kalyon Energy має частково введену в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 1000 МВт у районі міст Конья-Карапінар та інші сонячні та гідроелектростанції в різних провінціях.
В районі місті Конья та Карапінар (це на півдороги до міста Аксарай, де працює завод з випуску Мерседесів - приблизо 300 км від Анталії - веде швидкісна траса через перевал в 1820 м) - побуваю в неділю 14 серпня. Подивлюся на чудо відновлюваних джерел електричної енергії.
На сьогодні:
- ціна на електричну енергію в Туреччині близько 0,10$ за 1 кВтгод. За попердній місяць використав 367 кВтгод електричної енергії на суму в 737 лір або 42 $. Кондиціонери працюють вночі в спальні після обіду - в головній кімнаті та в кабінеті. Не економлю. Тут горе-фахівець, який останні 1/2 століття не був в Туреччині, розказував цікаві казки від діда Опанаса про +40: це неправда, +40 було пару днів в середині липня, і то я був в ті дні в горах. Всі дні і на тиждень наперед рівна стабільна погода від +31 до +34, вночі близько +26..+27. Температура води в Середземному морі +29,5 градуси, що відповідає до 0,10 градуси середнім показникам попередінх років. На морі штиль або майже штиль (позавчора були маленькі волни). Вода прозора до самого дна. Риб майже немає.
- ціна на природний газ 5 лір або 0,28$ за 1 куб.м. Останній рахунок на 20 лір (близько 1$).
Додано: Чет 11 сер, 2022 11:37
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
У вас почуття гумору втомилося. Гляньте перший пост київської гілки, зрозумієте на що стьоб
Додано: Чет 11 сер, 2022 12:23
Я так зрозумів, що у airmax78 почалася істерика - додав до старого тексту один рядок.
Тому особисто я теж йому нагадав старий його текст.
Часи жорсткі і часи перосмислювати свої дії.
Додано: Чет 11 сер, 2022 17:20
Не зрозумів тонкого одеського юмора
По темі, так який штат вибирати?
Додано: Чет 11 сер, 2022 17:21
Додано: Чет 11 сер, 2022 17:42
Чого ж нема.
Є.
В той, куди я відлітаю з Анталії 11 жовтня. І сумнівів не повинно бути.
Я поганого не вибираю. Ніколи.
Правда, Орегон непоганий.
Нагадує Карпати. І податків там немає.
Але паркани в осель бідненькі, наші люди до такого не звикли.
В Арізона та Неваду не їдьте: там реально жарко.
В Канзасі добре себе би відчував Микита Хрущов, але давно помер.
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