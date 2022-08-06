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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:34

Вот часто слышу в разговорах людей слово «манипуляция».
Мне оно не нравится и не употребляю слово: слов-паразит последнее время.

Про погоду в Европе модно много интересного и разного говорить. И читать. Обычно знают лучше те, кто читают.
Сваха вчера или позавчера говорила мне: «Вам-то хорошо, а у нас тут жуткая жара». Франция.

Помнится не далее года назад тут один специалист уговаривал всех вложить 300 000$ в пустыню в Израиле, главный критерий был: влажность воздуха всего 51%.
Он же утверждал, что если влажность воздуха в какой-то точке Земного шара не 51%, а 54%, то там инвестировать нельзя.
То есть видите: не было никакой манипуляции про климат, и деньги небольшие.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:06

  b3320413 написав:Акурт, вы говорили, что все квартиры сдаються с ремонтом под ключ и уже установленным двухфункциональным котлом. Зачем он нужен?


Хороший вопрос: ставят двухконтурные котлы хорошей марки.
Первое назначение: горячая вода в квартире, если нет на крыше солнечных коллекторов для подогрева воды. Обычно их не ставят на домах, где много квартир или этажность более 5-ти: просто не помещаются на крыше. Кроме того, даже если есть солнечный коллектор - то в январе - феврале не все дни солнечные - в среднем 8 дней дождливых - нет горячей воды от солнечного коллектора.
Нужно ставить и ставят бойлер. Котел решает эти проблемы.

Второе назначение: обогрев квартиры в осенне-зимний период, и в современных домах всегда готова смонтированная система подогрева полов в комнатах - зимой очень удобно.
В комнатах стоят электронные пульты - выставляешь температуру отдельно в каждой комнате.
Приятно особенно при смешных ценах на газ.
Ну и при надежных его поставках.
akurt
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Повідомлень: 6884
З нами з: 12.02.09
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  #<1 ... 589590591592
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