Вот часто слышу в разговорах людей слово «манипуляция».
Мне оно не нравится и не употребляю слово: слов-паразит последнее время.
Про погоду в Европе модно много интересного и разного говорить. И читать. Обычно знают лучше те, кто читают.
Сваха вчера или позавчера говорила мне: «Вам-то хорошо, а у нас тут жуткая жара». Франция.
Помнится не далее года назад тут один специалист уговаривал всех вложить 300 000$ в пустыню в Израиле, главный критерий был: влажность воздуха всего 51%.
Он же утверждал, что если влажность воздуха в какой-то точке Земного шара не 51%, а 54%, то там инвестировать нельзя.
То есть видите: не было никакой манипуляции про климат, и деньги небольшие.