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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:34

Вот часто слышу в разговорах людей слово «манипуляция».
Мне оно не нравится и не употребляю слово: слов-паразит последнее время.

Про погоду в Европе модно много интересного и разного говорить. И читать. Обычно знают лучше те, кто читают.
Сваха вчера или позавчера говорила мне: «Вам-то хорошо, а у нас тут жуткая жара». Франция.

Помнится не далее года назад тут один специалист уговаривал всех вложить 300 000$ в пустыню в Израиле, главный критерий был: влажность воздуха всего 51%.
Он же утверждал, что если влажность воздуха в какой-то точке Земного шара не 51%, а 54%, то там инвестировать нельзя.
То есть видите: не было никакой манипуляции про климат, и деньги небольшие.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:06

  b3320413 написав:Акурт, вы говорили, что все квартиры сдаються с ремонтом под ключ и уже установленным двухфункциональным котлом. Зачем он нужен?


Хороший вопрос: ставят двухконтурные котлы хорошей марки.
Первое назначение: горячая вода в квартире, если нет на крыше солнечных коллекторов для подогрева воды. Обычно их не ставят на домах, где много квартир или этажность более 5-ти: просто не помещаются на крыше. Кроме того, даже если есть солнечный коллектор - то в январе - феврале не все дни солнечные - в среднем 8 дней дождливых - нет горячей воды от солнечного коллектора.
Нужно ставить и ставят бойлер. Котел решает эти проблемы.

Второе назначение: обогрев квартиры в осенне-зимний период, и в современных домах всегда готова смонтированная система подогрева полов в комнатах - зимой очень удобно.
В комнатах стоят электронные пульты - выставляешь температуру отдельно в каждой комнате.
Приятно особенно при смешных ценах на газ.
Ну и при надежных его поставках.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 07:59

Бомба відкладеного попиту
або спроба маніпуляції...

07 ранку, берег Середземного моря, +30, вдень очікується +33, температура води в морі +28,7 градусів.
На березі моря наші люди, з (видалено), спілкуємося: орендують квартиру 2+1 на "першій лінії".
30 000 лір (приблизно 1700$) на місяць.

В розмову входить наша українка з числа "чорних рієлторів":
- Нормальна ціна, в комплексі (назву видалено) не на першій лінії умови жорсткіші:
- оренда 30 000 в місяць, комісійні 30 000, депозит 3х30000=90 000 лір.
Оплата за рік вперед. Таким чином одноразовий платіж:
12х30000+30000+3х30000=480 000 лір або 480000/17,90=26 815$.

Звісно, ціни на нерухомість будуть падати...
Фото будинка на першій лінії:
(фото видалено для збереження приватної інформації)

Для довідки: Київ +23, вдень +31; Берлін +15, вдень+30; Прага +17, вдень +25; Париж +20, вдень +33; Краків +16, вдень +26; Монако +24, вдень +28; Тулуза +28, вдень +38 (Блін, треба подзвонити сватам... буду переказувати їм слова з форуму про "умеренный климат Европы"))
https://sinoptik.ua/погода-тулуза
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Помнится не далее года назад тут один специалист уговаривал всех вложить 300 000$ в пустыню в Израиле


Ха! Про Израиль и Канаду. Поравалильщики их кожи вон лезут рассказать как же там зашибись. Но климат по сравнению с Европой на столько жарче/холоднее, что разрекламировать сложно. И что самое интересное, многие жалуются на зиму в Израиле!!!

  akurt написав:влажность воздуха в какой-то точке Земного шара не 51%, а 54%,


В Запорожье довольно сухой климат, часто ниже упомянутой отметки. Если разговор о максимальной влажности (типа весной, утром, после осадков) 51%, то блин, у вас там случаем реки/моря не повысыхали еще?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:їм слова з форуму про "умеренный климат Европы"


Про Европу имеется ввиду Украина и средняя полоса, а не южные точки Испании, где никто не живет. Поинтересуйтесь распределением людей в этой стране: 80% испанцев живут на 15% территории, возле берегов - все остальное пустыня

https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... d_2011.png


Очевидно, что юг Франции попадает под сильную жару
Пиковые температуры могут быть около 35 градусов, но вопрос как долго?

https://weatherspark.com/compare/y/9645 ... d-Toulouse
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