Додано: Чет 11 сер, 2022 18:34

Вот часто слышу в разговорах людей слово «манипуляция».

Мне оно не нравится и не употребляю слово: слов-паразит последнее время.



Про погоду в Европе модно много интересного и разного говорить. И читать. Обычно знают лучше те, кто читают.

Сваха вчера или позавчера говорила мне: «Вам-то хорошо, а у нас тут жуткая жара». Франция.



Помнится не далее года назад тут один специалист уговаривал всех вложить 300 000$ в пустыню в Израиле, главный критерий был: влажность воздуха всего 51%.

Он же утверждал, что если влажность воздуха в какой-то точке Земного шара не 51%, а 54%, то там инвестировать нельзя.

То есть видите: не было никакой манипуляции про климат, и деньги небольшие.