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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:06

  b3320413 написав:Акурт, вы говорили, что все квартиры сдаються с ремонтом под ключ и уже установленным двухфункциональным котлом. Зачем он нужен?


Хороший вопрос: ставят двухконтурные котлы хорошей марки.
Первое назначение: горячая вода в квартире, если нет на крыше солнечных коллекторов для подогрева воды. Обычно их не ставят на домах, где много квартир или этажность более 5-ти: просто не помещаются на крыше. Кроме того, даже если есть солнечный коллектор - то в январе - феврале не все дни солнечные - в среднем 8 дней дождливых - нет горячей воды от солнечного коллектора.
Нужно ставить и ставят бойлер. Котел решает эти проблемы.

Второе назначение: обогрев квартиры в осенне-зимний период, и в современных домах всегда готова смонтированная система подогрева полов в комнатах - зимой очень удобно.
В комнатах стоят электронные пульты - выставляешь температуру отдельно в каждой комнате.
Приятно особенно при смешных ценах на газ.
Ну и при надежных его поставках.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Помнится не далее года назад тут один специалист уговаривал всех вложить 300 000$ в пустыню в Израиле


Ха! Про Израиль и Канаду. Поравалильщики их кожи вон лезут рассказать как же там зашибись. Но климат по сравнению с Европой на столько жарче/холоднее, что разрекламировать сложно. И что самое интересное, многие жалуются на зиму в Израиле!!!

  akurt написав:влажность воздуха в какой-то точке Земного шара не 51%, а 54%,


В Запорожье довольно сухой климат, часто ниже упомянутой отметки. Если разговор о максимальной влажности (типа весной, утром, после осадков) 51%, то блин, у вас там случаем реки/моря не повысыхали еще?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Нужно определиться в целях климата и понять что на самом деле важно с хозяйственной точки зрения:
- комфорт в футболке на улице?
- комфорт в подготовленной одежде?
- минимизация ком услуг?
- борьба с сыростью (ЮгоАзия)?
- борьба с болезнями?

Так ли лучше Анталия Украины? Какие регионы в мире лучше? А по социальной сфере и налогам?

Нужно глубоко проработать вопрос. Нельзя выдернуть конкретную неделю из года и сказать: "смотрите как же в Анталии/Тулузе/... хорошо, до чего же дерьмовый климат в Киеве, дожди идут целую неделю".

Я пока не могу успокоиться, когда блогеры вбрасывают подобное. Я начинаю негодовать.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:37

Поддерживаю предложение выше.
Послушаем специалистов таких инвестиций.
А так все просто: с 16 апреля 2018 гола я каждый день пишу как инвестировать сумму именно в диапазоне 34000-54000$.

Именно это вызывало ненависть, оскорбления в мой адрес и такие обвинения, которые не придумывали ещё в аду.

Я приводил конкретные примеры из опытамнагиз людей;
- вот неплохая двушка на вторичном рынке площадью 60 квадратов просили 40000$, отдали да 36000 из которых 2000$ заработала хитрая риэлторша. Что интересно двушка была со свежеперекрашенгыми стенами и такой полностью меблированной, что я реально удивился.
- вот новье: уникальный проект впервые в Анталии с рост Застройщик, который построил половину небоскребов в Стамбуле. Старт цены 54000$, даю полную полную полну информацию (не поленился поехать в офис Застройщика все узнать вплоть до рассрочки, и даже дал сайт и форму запроса на прайс-лист. Через месяц цена поднялась с 54000$ до 78000$, последние продажи в офисе Застройщика были в марте прошлого года по 108000$. Продажи закрыли: весь дом на этапе фундамента выкупила группа SWISS отел, идёт нтенсивнй рост небоскреба, оллин раз видел по переуступке 150 000$.
akurt
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  #<1 ... 589590591592
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