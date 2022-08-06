Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:37

Поддерживаю предложение выше.

Послушаем специалистов таких инвестиций.

А так все просто: с 16 апреля 2018 гола я каждый день пишу как инвестировать сумму именно в диапазоне 34000-54000$.



Именно это вызывало ненависть, оскорбления в мой адрес и такие обвинения, которые не придумывали ещё в аду.



Я приводил конкретные примеры из опытамнагиз людей;

- вот неплохая двушка на вторичном рынке площадью 60 квадратов просили 40000$, отдали да 36000 из которых 2000$ заработала хитрая риэлторша. Что интересно двушка была со свежеперекрашенгыми стенами и такой полностью меблированной, что я реально удивился.

- вот новье: уникальный проект впервые в Анталии с рост Застройщик, который построил половину небоскребов в Стамбуле. Старт цены 54000$, даю полную полную полну информацию (не поленился поехать в офис Застройщика все узнать вплоть до рассрочки, и даже дал сайт и форму запроса на прайс-лист. Через месяц цена поднялась с 54000$ до 78000$, последние продажи в офисе Застройщика были в марте прошлого года по 108000$. Продажи закрыли: весь дом на этапе фундамента выкупила группа SWISS отел, идёт нтенсивнй рост небоскреба, оллин раз видел по переуступке 150 000$.