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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:06

  b3320413 написав:Акурт, вы говорили, что все квартиры сдаються с ремонтом под ключ и уже установленным двухфункциональным котлом. Зачем он нужен?


Хороший вопрос: ставят двухконтурные котлы хорошей марки.
Первое назначение: горячая вода в квартире, если нет на крыше солнечных коллекторов для подогрева воды. Обычно их не ставят на домах, где много квартир или этажность более 5-ти: просто не помещаются на крыше. Кроме того, даже если есть солнечный коллектор - то в январе - феврале не все дни солнечные - в среднем 8 дней дождливых - нет горячей воды от солнечного коллектора.
Нужно ставить и ставят бойлер. Котел решает эти проблемы.

Второе назначение: обогрев квартиры в осенне-зимний период, и в современных домах всегда готова смонтированная система подогрева полов в комнатах - зимой очень удобно.
В комнатах стоят электронные пульты - выставляешь температуру отдельно в каждой комнате.
Приятно особенно при смешных ценах на газ.
Ну и при надежных его поставках.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Помнится не далее года назад тут один специалист уговаривал всех вложить 300 000$ в пустыню в Израиле


Ха! Про Израиль и Канаду. Поравалильщики их кожи вон лезут рассказать как же там зашибись. Но климат по сравнению с Европой на столько жарче/холоднее, что разрекламировать сложно. И что самое интересное, многие жалуются на зиму в Израиле!!!

  akurt написав:влажность воздуха в какой-то точке Земного шара не 51%, а 54%,


В Запорожье довольно сухой климат, часто ниже упомянутой отметки. Если разговор о максимальной влажности (типа весной, утром, после осадков) 51%, то блин, у вас там случаем реки/моря не повысыхали еще?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Нужно определиться в целях климата и понять что на самом деле важно с хозяйственной точки зрения:
- комфорт в футболке на улице?
- комфорт в подготовленной одежде?
- минимизация ком услуг?
- борьба с сыростью (ЮгоАзия)?
- борьба с болезнями?

Так ли лучше Анталия Украины? Какие регионы в мире лучше? А по социальной сфере и налогам?

Нужно глубоко проработать вопрос. Нельзя выдернуть конкретную неделю из года и сказать: "смотрите как же в Анталии/Тулузе/... хорошо, до чего же дерьмовый климат в Киеве, дожди идут целую неделю".

Я пока не могу успокоиться, когда блогеры вбрасывают подобное. Я начинаю негодовать.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:37

Поддерживаю предложение выше.
Послушаем специалистов таких инвестиций.
А так все просто: с 16 апреля 2018 гола я каждый день пишу как инвестировать сумму именно в диапазоне 34000-54000$.

Но товарищ выше прав: нужны свежие предложения, всемирно известный курорт не резиновый, реально уде не может всех принять: в некоторых домах уже по 100% украинцев.
Так, что у нас уже обсуждалось - куда инвестировать, чтобы не смотреть на ужасную плохую погоду Анталии (обещали +32, а я вот ехал за рулём на СТО- все +34.
Итак, обсуждали уже (по памяти):
Латвия, Швеция, Польша, Румыния, Болгария, Турция, РФ (не шучу), Италия, Монголия, Никарагуа, Филиппины, Испания, Грузия (буду в Батуми примерно 18 августа), Вьетнам, Таиланд, Франция, Великобритания, Бельгия, Ирландия, Португалия, Израиль, США, Новая Зеландия, ну блин; дальше уже не вспомню.
Ждём свежие предложений, я - ЗА!
Реально интересно, тем более из всех перечисленных стран никто из советчиков так и не инвестировал.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 12 сер, 2022 15:14, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:47

  akurt написав:А так все просто: с 16 апреля 2018 гола я каждый день пишу как инвестировать сумму именно в диапазоне 34000-54000$.


Это пожалуйста, здесь же профильный форум

чтобы не смотреть на ужасную плохую погоду Анталии (обещали +32, а я вот ехал за рулём на СТО- все +34.


Объективно, но +32..+34 в тени - не комфортно. И одеждой ничего не отрегулируешь.

Сделайте такой же анализ, найдите нам всем страну без недостатков, в том числе климата


Все начало гореть, нет в мире страны/места куда можно инвестировать (инвестировать в терминах до 2020 года). Везде в средне-долгосроке проблемы и минуса. КПД меньше 1.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:21

Вот как-то я так и ожидал, что сращу уйдёт в сторону и никаких никаких (от слова «никаких» предложений не будет.
Сейчас в Анталии в самом деле +32, еду с СТО - меня ждёт плавательный бассейн моего ЖК.
Пока делалииремонт смотрел новости: Запорржская АЭС, руські танки и жуткие пожары во Франции,
Куди ж пересічному подітися?
Рекомендував від щирого серця та від власного досвіду ласкаву та дружню до України Туреччину (в кафе заказал тост / офтциант спросил: «Вы из Германии?» - «Нет. Украина» - и показал на экран ТВ: как раз показывали нашего президента. У официанта улыбка, рот до ушей; «Знаю!»
.
Не підійшла для інвестицій країна.
От же ж біда…

P.S. В неділю в Києві +30, в Анталії біля моря +32. От же ж біда…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:14

  akurt написав:
  b3320413 написав:Акурт, вы говорили, что все квартиры сдаються с ремонтом под ключ и уже установленным двухфункциональным котлом. Зачем он нужен?


Хороший вопрос: ставят двухконтурные котлы хорошей марки.
Первое назначение: горячая вода в квартире, если нет на крыше солнечных коллекторов для подогрева воды. Обычно их не ставят на домах, где много квартир или этажность более 5-ти: просто не помещаются на крыше. Кроме того, даже если есть солнечный коллектор - то в январе - феврале не все дни солнечные - в среднем 8 дней дождливых - нет горячей воды от солнечного коллектора.
Нужно ставить и ставят бойлер. Котел решает эти проблемы.

Второе назначение: обогрев квартиры в осенне-зимний период, и в современных домах всегда готова смонтированная система подогрева полов в комнатах - зимой очень удобно.
В комнатах стоят электронные пульты - выставляешь температуру отдельно в каждой комнате.
Приятно особенно при смешных ценах на газ.
Ну и при надежных его поставках.

Чому не розглядаєте кондиціонер інвертор? Він і гріє і охолоджує.
А вода в акурта з бачка на даху, гріється від сонця, як і баклашки на підвіконнику.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:24

То - мабуть - ви не уважно читали - то не я питаю про двоконтурні котли.
В мене всі кондиціонери інверторні Mitsubishi electric.
MSZ-AP50VG.
В ці хвилини працює один. Сонце іде на захід, в мене південно-західна сторона, не виключаю, хоча саме зараз іду в басейн.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:36

  akurt написав:То - мабуть - ви не уважно читали - то не я питаю про двоконтурні котли.
В мене всі кондиціонери інверторні Mitsubishi electric.
MSZ-AP50VG.
В ці хвилини працює один. Сонце іде на захід, в мене південно-західна сторона, не виключаю, хоча саме зараз іду в басейн.

Ясно, ставлять, але не у вас
flyman
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  #<1 ... 589590591592
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