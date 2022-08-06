Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:37

Поддерживаю предложение выше.

Послушаем специалистов таких инвестиций.

А так все просто: с 16 апреля 2018 гола я каждый день пишу как инвестировать сумму именно в диапазоне 34000-54000$.



Но товарищ выше прав: нужны свежие предложения, всемирно известный курорт не резиновый, реально уде не может всех принять: в некоторых домах уже по 100% украинцев.

Так, что у нас уже обсуждалось - куда инвестировать, чтобы не смотреть на ужасную плохую погоду Анталии (обещали +32, а я вот ехал за рулём на СТО- все +34.

Итак, обсуждали уже (по памяти):

Латвия, Швеция, Польша, Румыния, Болгария, Турция, РФ (не шучу), Италия, Монголия, Никарагуа, Филиппины, Испания, Грузия (буду в Батуми примерно 18 августа), Вьетнам, Таиланд, Франция, Великобритания, Бельгия, Ирландия, Португалия, Израиль, США, Новая Зеландия, ну блин; дальше уже не вспомню.

Ждём свежие предложений, я - ЗА!

Реально интересно, тем более из всех перечисленных стран никто из советчиков так и не инвестировал.