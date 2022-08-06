RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 04:59

Хороший совет для форумчан. Поддерживаю.
Хорошо бы еще позвонить по тому телефону, который знает профессор Преображенский, и заказать "приличную" бумагу с приличной подписью. И чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-то еще не смог бы подойти к двери квартиры форумчан, то есть "окончательная бумажка, фактическая, настоящая... Броня!"

(образец бумажки удален, можно найти в сети - она за подписью какого то мужика рождения 20 ноября 1942 года)

P.S. Думаю, вашим советом не захотят воспользоваться: в Austin даже ночью +30, а уж днем +38.
Такой "хоккей" - почитайте выше - нашим форумчанам не нужен. Только мягкий климат Европы подходит: в Осло сейчас +14, в Аликанте сейчас утром +34, днем +38 как в Austin. Только так нужно, стабильные днем +32 и ночью +26 вызывают резкое отторжение.
Тут би варто навести одну цитату з тома номер 5 ПЗТ в 30-ти томах одного письменника, оповідання має назву "Про жінок" - (в даному випадку НЕ ЦЕ є головним - стосується взагалі людей) - та саме фраза, де письменник згадує про суттєві життєві вимоги головної дієвої особи з роману іншого письменника - Victor Marie Hugo - але не буду.
Зараз книжки не читають.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6887
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 590591592593
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2292, 2293, 2294
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22931 11016413
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 сер, 2022 06:16
Investor_K
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 942, 943, 944
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9430 2548980
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 18:45
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 189085
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (413)
13.08.2022 06:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.