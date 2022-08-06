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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 04:59

Хороший совет для форумчан. Поддерживаю.
Хорошо бы еще позвонить по тому телефону, который знает профессор Преображенский, и заказать "приличную" бумагу с приличной подписью. И чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-то еще не смог бы подойти к двери квартиры форумчан, то есть "окончательная бумажка, фактическая, настоящая... Броня!"

(образец бумажки удален, можно найти в сети - она за подписью какого то мужика рождения 20 ноября 1942 года)

P.S. Думаю, вашим советом не захотят воспользоваться: в Austin даже ночью +30, а уж днем +38.
Такой "хоккей" - почитайте выше - нашим форумчанам не нужен. Только мягкий климат Европы подходит: в Осло сейчас +14, в Аликанте сейчас утром +34, днем +38 как в Austin. Только так нужно, стабильные днем +32 и ночью +26 вызывают резкое отторжение.
Тут би варто навести одну цитату з тома номер 5 ПЗТ в 30-ти томах одного письменника, оповідання має назву "Про жінок" - (в даному випадку НЕ ЦЕ є головним - стосується взагалі людей) - та саме фраза, де письменник згадує про суттєві життєві вимоги головної дієвої особи з роману іншого письменника - Victor Marie Hugo - але не буду.
Зараз книжки не читають.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:41

  akurt написав:Хороший совет для форумчан. Поддерживаю.
Думаю, вашим советом не захотят воспользоваться: в Austin даже ночью +30, а уж днем +38.
Такой "хоккей" - почитайте выше - нашим форумчанам не нужен. Только мягкий климат Европы подходит: в Осло сейчас +14, в Аликанте сейчас утром +34, днем +38 как в Austin. Только так нужно, стабильные днем +32 и ночью +26 вызывают резкое отторжение.

Яким погодним сайтом користуєтесь?
Я особисто користуюсь https://www.ventusky.com/ - ніколи не підводив, особливо при плануванні відпустки на 2 неділі вперед.
Так от тут показує на сьогодні Остін вдень - 26, вночі- 35. Ну теплий штат, що поробиш, зате за опалення не треба переживати. Ну і для ІТ кажуть дуже гарна перспектива.
BIGor
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  #<1 ... 590591592593
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