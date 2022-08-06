Додано: Суб 13 сер, 2022 04:59

Хороший совет для форумчан. Поддерживаю.

Хорошо бы еще позвонить по тому телефону, который знает профессор Преображенский, и заказать "приличную" бумагу с приличной подписью. И чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-то еще не смог бы подойти к двери квартиры форумчан, то есть "окончательная бумажка, фактическая, настоящая... Броня!"



(образец бумажки удален, можно найти в сети - она за подписью какого то мужика рождения 20 ноября 1942 года)



P.S. Думаю, вашим советом не захотят воспользоваться: в Austin даже ночью +30, а уж днем +38.

Такой "хоккей" - почитайте выше - нашим форумчанам не нужен. Только мягкий климат Европы подходит: в Осло сейчас +14, в Аликанте сейчас утром +34, днем +38 как в Austin. Только так нужно, стабильные днем +32 и ночью +26 вызывают резкое отторжение.

Тут би варто навести одну цитату з тома номер 5 ПЗТ в 30-ти томах одного письменника, оповідання має назву "Про жінок" - (в даному випадку НЕ ЦЕ є головним - стосується взагалі людей) - та саме фраза, де письменник згадує про суттєві життєві вимоги головної дієвої особи з роману іншого письменника - Victor Marie Hugo - але не буду.

Зараз книжки не читають.