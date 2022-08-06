Додано: Суб 13 сер, 2022 08:58

Цікаво, чим закінчиться...

На цьому форумі можна знайти раціональні зерна і корисні ідеї.



Пару днів тому хтось написав, що цікаво отримати інформацію про інвестиції в закордонну нерухомість в сумі 50 000 євро.

Я спочатку промовчав (хотів написати, що запізно), але зробив навпаки: ми підговорили одного українця - доволі "колючого" та "різкого" - нехай спробує поспілкуватися з тічкою жадібних рієлторок - особливо з Казахстану та з РФ - розмістити на ресурсах Анталії оголошення типу такого:



"КУПЛЮ КВАРТИРУ ЗА ЦІНОЮ НЕ ДОРОЖЧЕ 50 000 євро БЕЗ РЕМОНТА та БЕЗ МЕБЛІВ"



В оголошенні навмисно написали: квартира "Від 2+1". Тобто і 2+1, і 3+1, і 4+1...



Подивимося, який буде результат. Реально цікаво.

Я би радив зробити зовсім не так - але і такий метод має право на існування.



P.S. Цікаво, що одна наша пані - українка - тиждень тому запропонувала йому викупити її квартиру - точно не знаю яку та за якою ціною - після перемовин він обізвав її звичними для цього форуму словами: аферистка, брехуха, воровка, і ще якимось таким, що немає в моєму лексіконі то відразу і не пригадаю.

Цікаво, що пані не була ні першою, ні другою, ні третьою, ні четвертою.

Тим більше експеримент буде цікавішим.