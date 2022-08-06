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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 04:59

Хороший совет для форумчан. Поддерживаю.
Хорошо бы еще позвонить по тому телефону, который знает профессор Преображенский, и заказать "приличную" бумагу с приличной подписью. И чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-то еще не смог бы подойти к двери квартиры форумчан, то есть "окончательная бумажка, фактическая, настоящая... Броня!"

(образец бумажки удален, можно найти в сети - она за подписью какого то мужика рождения 20 ноября 1942 года)

P.S. Думаю, вашим советом не захотят воспользоваться: в Austin даже ночью +30, а уж днем +38.
Такой "хоккей" - почитайте выше - нашим форумчанам не нужен. Только мягкий климат Европы подходит: в Осло сейчас +14, в Аликанте сейчас утром +34, днем +38 как в Austin. Только так нужно, стабильные днем +32 и ночью +26 вызывают резкое отторжение.
Тут би варто навести одну цитату з тома номер 5 ПЗТ в 30-ти томах одного письменника, оповідання має назву "Про жінок" - (в даному випадку НЕ ЦЕ є головним - стосується взагалі людей) - та саме фраза, де письменник згадує про суттєві життєві вимоги головної дієвої особи з роману іншого письменника - Victor Marie Hugo - але не буду.
Зараз книжки не читають.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:41

  akurt написав:Хороший совет для форумчан. Поддерживаю.
Думаю, вашим советом не захотят воспользоваться: в Austin даже ночью +30, а уж днем +38.
Такой "хоккей" - почитайте выше - нашим форумчанам не нужен. Только мягкий климат Европы подходит: в Осло сейчас +14, в Аликанте сейчас утром +34, днем +38 как в Austin. Только так нужно, стабильные днем +32 и ночью +26 вызывают резкое отторжение.

Яким погодним сайтом користуєтесь?
Я особисто користуюсь https://www.ventusky.com/ - ніколи не підводив, особливо при плануванні відпустки на 2 неділі вперед.
Так от тут показує на сьогодні Остін вдень - 26, вночі- 35. Ну теплий штат, що поробиш, зате за опалення не треба переживати. Ну і для ІТ кажуть дуже гарна перспектива.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:39

  BIGor написав: Ну і для ІТ кажуть дуже гарна перспектива.

Знаешь чем отличается IT в Далласе от IT в Остине? Расскажу на своем примере. Было 2 оффера у меня. В этом году работу менял. Первый оффер в Далласе, 2й в Остине. По сути 2 конторки боролись... Ну как боролись. Сперва я за них, а потом они за меня. Так вот. У меня сдохло одно дерево под домом и, так получилось, что разбил я часы приблизительно в этот временной период. Мои любимые завода Луч. Механика и не отремонтировать - сейчас проблема в РБ с США слетать. Меня это очень расстроило. Ну я на интервью оба и опоздал. Да ещё в рамках смаллтолка рассказал рекрутерам.
В итоге те, что а Далласе, в оффер добавили Ролекс(точнее ценовую категорию, что могу взять) , а те, что с Остина- вписали что платят ландскейпинг. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:40

А просто в Гугл набрав - він знає все і точно.
Зараз 01-00 ночі, я дивився було 22-00 - температура +30, це ніч.Зображення
Взагалі завжди точно показує погоду і температуру iPhone.
Завжди помиляється смартофн на Андроід.
Зараз мій iPhone дає:
- Анталія - зараз ясно сонячно, страшенна жара +29, пью каву на балконі. Вдень МАКСИМУМ +32, на тиждень наперед +31...+32. Як мудро замітили люди: не комфортно.
- Austin (TX) - зараз хмарно, до 05-00 +28, вдень +37. НА ТИЖЕНЬ НАПЕРЕД ЩОДНЯ +37...+38.
Ні, наші формучани точно не послухають пана Понаехал.
Казали три дні тому, що хочуть тільки тут:
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_European_heat_waves
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:58

Цікаво, чим закінчиться...
На цьому форумі можна знайти раціональні зерна і корисні ідеї.

Пару днів тому хтось написав, що цікаво отримати інформацію про інвестиції в закордонну нерухомість в сумі 50 000 євро.
Я спочатку промовчав (хотів написати, що запізно), але зробив навпаки: ми підговорили одного українця - доволі "колючого" та "різкого" - нехай спробує поспілкуватися з тічкою жадібних рієлторок - особливо з Казахстану та з РФ - розмістити на ресурсах Анталії оголошення типу такого:

"КУПЛЮ КВАРТИРУ ЗА ЦІНОЮ НЕ ДОРОЖЧЕ 50 000 євро БЕЗ РЕМОНТА та БЕЗ МЕБЛІВ"

В оголошенні навмисно написали: квартира "Від 2+1". Тобто і 2+1, і 3+1, і 4+1...

Подивимося, який буде результат. Реально цікаво.
Я би радив зробити зовсім не так - але і такий метод має право на існування.

P.S. Цікаво, що одна наша пані - українка - тиждень тому запропонувала йому викупити її квартиру - точно не знаю яку та за якою ціною - після перемовин він обізвав її звичними для цього форуму словами: аферистка, брехуха, воровка, і ще якимось таким, що немає в моєму лексіконі то відразу і не пригадаю.
Цікаво, що пані не була ні першою, ні другою, ні третьою, ні четвертою.
Тим більше експеримент буде цікавішим.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:34

Арізона

  Понаехал написав:
  BIGor написав:
По темі, так який штат вибирати?
Зображення

Техас! :)

ой не любляють тут на форумі мільйонерів, а вони люблять Арізону
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:54

  Понаехал написав:
  BIGor написав: Ну і для ІТ кажуть дуже гарна перспектива.
В итоге те, что а Далласе, в оффер добавили Ролекс(точнее ценовую категорию, что могу взять) , а те, что с Остина- вписали что платят ландскейпинг


А в чем подвох? Зачем канторы так сильно борятся за работников?
Если не трудно, можете сказать какая ваша сфера в IT (направление и основной язык)
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:11

  b3320413 написав:
  Понаехал написав:
  BIGor написав: Ну і для ІТ кажуть дуже гарна перспектива.
В итоге те, что а Далласе, в оффер добавили Ролекс(точнее ценовую категорию, что могу взять) , а те, что с Остина- вписали что платят ландскейпинг


А в чем подвох? Зачем канторы так сильно борятся за работников?
Если не трудно, можете сказать какая ваша сфера в IT (направление и основной язык)

Экономист (The Economist) выдал прикольное видео. В США сложилась ситуация когда занятость максимальная, за всё время наблюдений, рынок труда ищет много спецов, там нехватка серьезная, а расходы сокращаются. Т.е. в 2008 кризис был абсолютно другим, сокращение расходов вело к большей безработице и падению доходов. Сейчас не ведёт, компании активно ищут персонал и расширяют штат сотрудников :)
Кстати, вторая интересная вещь вторичные санкции против Турции, походу начались неприятные обсуждения в связи с дружбой с РФ.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:26

  stm написав:
  b3320413 написав:
  Понаехал написав:
А в чем подвох? Зачем канторы так сильно борятся за работников?
Если не трудно, можете сказать какая ваша сфера в IT (направление и основной язык)

Экономист (The Economist) выдал прикольное видео. В США сложилась ситуация когда занятость максимальная, за всё время наблюдений, рынок труда ищет много спецов, там нехватка серьезная, а расходы сокращаются. Т.е. в 2008 кризис был абсолютно другим, сокращение расходов вело к большей безработице и падению доходов. Сейчас не ведёт, компании активно ищут персонал и расширяют штат сотрудников :)
Кстати, вторая интересная вещь вторичные санкции против Турции, походу начались неприятные обсуждения в связи с дружбой с РФ.

По ідеї, має рости оутсорс, якщо дефіцит кадрів і скорочення витрат.
flyman
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  #<1 ... 590591592593
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