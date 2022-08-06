Ну це реально дуже класна річ для кримсько-татарського народу.
Майже громадянство, а можливо і краще.
Заздрити не варто, особисто я знайомий з родиною однією та взагалі маю багато приятелів серед кримських татар.
Один зараз мешкає в Чікаго. Попав випадково в травні 2014 року у складі делегації кримсько-татарського народу як студент.
Окупанти дізналися - миттєво відрахували щ Сімферопольського університету. Він попросив політичний притулок. Надали.
Його мамі два рази відмовляли у візі в США. Я з ними довго розглядав те питання, консультував та давав поради: Бінго! Отримала! Бонус: ще й на сестру того хлопця, провідали його в Чікаго. Хлопець працює далекобійником.
Планую відвідати «в гості» в жовтні.
Друга родина - жили в Узбекистані, депортовані росіянами в 1944 році.
Додому в Крим змогли повернутися тільки при Україні. Батько працював в кафе готував плов, мати медсестра. Бабуся - та що пережила депортацію 18 травня 1944 року - досі жива. Хлопця (онука) вивчили в університеті - вступив при Україні, закінчив при росіянах.
Кинувся влаштуватися згідно з дипломом на роботу - зуськи! Як тільки бачуть, що кримчанин - ніде не беруть. Ледве влаштувався га посаду «матрос-спасатель».
Повідомив щойно йому. Це шанс.
P.S. Написано на висоті 2000 м у першій верхній станції підйомника на вершину вулкана Erciyes.
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