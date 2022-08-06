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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 591592593594
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:09

Ну це реально дуже класна річ для кримсько-татарського народу. Майже громадянство, а можливо і краще.
Гадаю, краще, ніж програма CUAET.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном


Планує 300 песо на добу (200 грн.). Тобто в місяць 600 грн. Майже як в Україні.

https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html
flyman
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  #<1 ... 591592593594
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