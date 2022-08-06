Ну це реально дуже класна річ для кримсько-татарського народу. Майже громадянство, а можливо і краще.
Гадаю, краще, ніж програма CUAET.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:09
Ну це реально дуже класна річ для кримсько-татарського народу. Майже громадянство, а можливо і краще.
Гадаю, краще, ніж програма CUAET.
Додано: Пон 15 сер, 2022 14:52
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
і кому ж це не подобаються Філіпіни?
200 грн. в день, в будиночку біля моря
|