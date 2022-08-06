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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 591592593594
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:09

Ну це реально дуже класна річ для кримсько-татарського народу. Майже громадянство, а можливо і краще.
Гадаю, краще, ніж програма CUAET.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

і кому ж це не подобаються Філіпіни?
200 грн. в день, в будиночку біля моря
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman написав:і кому ж це не подобаються Філіпіни?
200 грн. в день, в будиночку біля моря
Наступні будуть лайфхаки для безхатьків, на якій помийці більше прострочки викидають, і в яких ресторанах можна доїдати за відвідувачами?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

От акурт тут гнав бочку на Албанію.
І, прийшло запрошення на інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії на cutting-edge technology
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 19:21

  flyman написав:От акурт тут гнав бочку на Албанію.
І, прийшло запрошення на інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії на cutting-edge technology

Соолашайтесь.
В Албании бункера покруче будут.
antey1969
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