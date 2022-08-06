Додано: Вів 16 сер, 2022 09:49

ви ж не сумнівалися

все це царина нездійснених мрій та снів вночі.

таку дружню до України Туреччину:

1. Загальна кількість купівлі квартир в Туреччині.

2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини:

3. Розподіл іноземців за громадянством.

Пані та панове! Ну правду ж ніде подіти: всі мрії про купівлю нерухомості в Швейцаріцї, на Канарах, в улюбленій Болгарії (де один з форумчан був на екскурсіцї ще при живому Тодорі Живкові та дуже хвалив і Живкова, і болгарський піонерський галстук і відтого 2 роки тому дуже радив форумчанам вкластися - але звісно -- не вклався в Болгарію), і омріяна Албанія, де кандидат в працівники ніколи в житті не був -Реальність була і є одна: не було і немає країни, де так просто та легко можна було інвестувати викопані з попід груші гроші. І інвестують НАШІ українці теж щодня.Підсумки інвестицій в таку нелюбиму (дуже не подобається комусь погода: трохи тепліше, ніж в Осло, але прохолодніше, ніж в Аліканте), алеМожна очікувати чудес - а їх немає: ціни на нерухомість побили світові рекорди+ пора відпусток - і продаж квартир в липні 2022 знизився:Продажі житла по всій Туреччині в липні знизилися на 12,9% в порівнянні з тим же місяцем попереднього року. В ТОП-10: Стамбул, Анкара та Ізмір.Зверніть увагу на продаж квратир в липні 2020 року: з 1 червня почала діяти Державна програма підтримкм людей - квартиру можна було взяти в кредит під 0,64% в місяць на 15 років, з відтермінуванням погашення на 1 рік. Під рієлторськими конторами замайли черги з мішками грошей вже з 5 ранку...Ось тоді і почалося суттєво здорожчання нерухомості в Туреччині.Дехто з формучан прочитав інфу на цьому форумі та почав вкладатися в серпні - вересні 2020 року.І дуже вдало: дохідність по валюті склала на сьогодні в реальному обчисленні: 380000/170000=2,23 рази. Два, кома, двадцять три сотих, Карл! По валюті, Карл! Просто достатньо було читати цей форум.Продажі житла іноземцям у липні знизилися на майже точно таку ж цифру - на 12,4% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 3 939 об"єктів. У липні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,2% (максимум був в червні).Анталія - ВПЕРШЕ!!!!! - посіла перше місце з продажів будинків/квартир іноземцям з продажем 1421 об"єкта.Ось такі вони, закордонні інвестори...Не читають дурниць про "султанів" на цьому форумі... Анталія... Анталія... Бог знає: я давав докладну точну інформацію та вказував вектор руху викопаного з попід груші іржавою лопатою з квітня 2018 року.Тут особисто для мене одна незрозуміла річ: я щойно проїхав 1500 км та зараз є на березі Чорного моря в Трабзоні. Так ось, мабуть і в Нідерландах ви не побачите такої кількості авто номерів реєстрації NL, як я побачив на трасах. Ну інколи: Німеччина, Франція та Бельгія...НЕ_РО_ЗУ_МІ_Ю... Для мене це загадка...Ну що ж, дивимося ТОП20:Динаміка інвестицій в нерухомість громадянами України: ТРАДИЦІЙНО МІСЦЕ 10 В ТОП20, ПОТІМ - В 2022 році - МІЦНО закріпилися на місці 7.За підсумками липня вийшли на місце 5 (!!!).В мене просте пояснення: слава Богу не читають думки горе-фахівців на Фінансовому форумі України про те, як би їм приснилася гарна білена глиною хата в Монголії, на Філіппінах або в Нікарагуа...Знімаю капелюха: вдало.