Ну це реально дуже класна річ для кримсько-татарського народу. Майже громадянство, а можливо і краще.
Гадаю, краще, ніж програма CUAET.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:09
Ну це реально дуже класна річ для кримсько-татарського народу. Майже громадянство, а можливо і краще.
Гадаю, краще, ніж програма CUAET.
Додано: Пон 15 сер, 2022 14:52
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
і кому ж це не подобаються Філіпіни?
200 грн. в день, в будиночку біля моря
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:55
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Наступні будуть лайфхаки для безхатьків, на якій помийці більше прострочки викидають, і в яких ресторанах можна доїдати за відвідувачами?
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
От акурт тут гнав бочку на Албанію.
І, прийшло запрошення на інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії на cutting-edge technology
Додано: Пон 15 сер, 2022 19:21
Додано: Вів 16 сер, 2022 03:16
Это копейки по сравнению с бонусом, но хотят приятно сделать
Додано: Вів 16 сер, 2022 06:28
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Вів 16 сер, 2022 09:49
Інвестиції в закордонну нерухомість: підсумки липня 2022 року
Пані та панове! Ну правду ж ніде подіти: всі мрії про купівлю нерухомості в Швейцаріцї, на Канарах, в улюбленій Болгарії і омріяна Албанія - все це царина нездійснених мрій та снів вночі.
Реальність була і є одна: не було і немає країни, де так просто та легко можна було інвестувати викопані з попід груші гроші. І інвестують НАШІ українці теж щодня.
Підсумки інвестицій в таку нелюбиму (дуже не подобається комусь погода: трохи тепліше, ніж в Осло, але прохолодніше, ніж в Аліканте), але таку дружню до України Туреччину:
1. Загальна кількість купівлі квартир в Туреччині.
Можна очікувати чудес - а їх немає: ціни на нерухомість побили світові рекорди+ пора відпусток - і продаж квартир в липні 2022 знизився:
Продажі житла по всій Туреччині в липні знизилися на 12,9% в порівнянні з тим же місяцем попереднього року. В ТОП-10: Стамбул, Анкара та Ізмір.
Зверніть увагу на продаж квратир в липні 2020 року: з 1 червня почала діяти Державна програма підтримкм людей - квартиру можна було взяти в кредит під 0,64% в місяць на 15 років, з відтермінуванням погашення на 1 рік. Під рієлторськими конторами замайли черги з мішками грошей вже з 5 ранку...
Ось тоді і почалося суттєво здорожчання нерухомості в Туреччині.
Дехто з формучан прочитав інфу на цьому форумі та почав вкладатися в серпні - вересні 2020 року.
І дуже вдало: дохідність по валюті склала на сьогодні в реальному обчисленні: 380000/170000=2,23 рази. Два, кома, двадцять три сотих, Карл! По валюті, Карл! Просто достатньо було читати цей форум.
2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини:
Продажі житла іноземцям у липні знизилися на майже точно таку ж цифру - на 12,4% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 3 939 об"єктів. У липні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,2% (максимум був в червні).
Анталія - ВПЕРШЕ!!!!! - посіла перше місце з продажів будинків/квартир іноземцям з продажем 1421 об"єкта.
Ось такі вони, закордонні інвестори...
Не читають дурниць про "султанів" на цьому форумі... Анталія... Анталія... Бог знає: я давав докладну точну інформацію та вказував вектор руху викопаного з попід груші іржавою лопатою з квітня 2018 року.
3. Розподіл іноземців за громадянством.
Тут особисто для мене одна незрозуміла річ: я щойно проїхав 1500 км та зараз є на березі Чорного моря в Трабзоні. Так ось, мабуть і в Нідерландах ви не побачите такої кількості авто номерів реєстрації NL, як я побачив на трасах. Ну інколи: Німеччина, Франція та Бельгія...
НЕ_РО_ЗУ_МІ_Ю... Для мене це загадка...
Ну що ж, дивимося ТОП20:
Динаміка інвестицій в нерухомість громадянами України: ТРАДИЦІЙНО МІСЦЕ 10 В ТОП20, ПОТІМ - В 2022 році - МІЦНО закріпилися на місці 7.
За підсумками липня вийшли на місце 5 (!!!).
В мене просте пояснення: слава Богу не читають думки деяких фахівців на Фінансовому форумі України про те, як би їм приснилася гарна білена глиною хата в Монголії, на Філіппінах або в Нікарагуа...
Просто діють. Знімаю капелюха: вдало.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 сер, 2022 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 сер, 2022 11:12
Приветики!!!
От чисто мое имхо, в данных обстоятельствах, я бы рассматривал только Уругвай!!!
Додано: Вів 16 сер, 2022 11:13
И пару видосов оттуда - не моё )))
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