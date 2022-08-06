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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 592593594595>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:09

Ну це реально дуже класна річ для кримсько-татарського народу. Майже громадянство, а можливо і краще.
Гадаю, краще, ніж програма CUAET.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

і кому ж це не подобаються Філіпіни?
200 грн. в день, в будиночку біля моря
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman написав:і кому ж це не подобаються Філіпіни?
200 грн. в день, в будиночку біля моря
Наступні будуть лайфхаки для безхатьків, на якій помийці більше прострочки викидають, і в яких ресторанах можна доїдати за відвідувачами?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

От акурт тут гнав бочку на Албанію.
І, прийшло запрошення на інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії на cutting-edge technology
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 19:21

  flyman написав:От акурт тут гнав бочку на Албанію.
І, прийшло запрошення на інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії на cutting-edge technology

Соолашайтесь.
В Албании бункера покруче будут.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 03:16

  b3320413 написав:
  Понаехал написав:
  BIGor написав: Ну і для ІТ кажуть дуже гарна перспектива.
В итоге те, что а Далласе, в оффер добавили Ролекс(точнее ценовую категорию, что могу взять) , а те, что с Остина- вписали что платят ландскейпинг


А в чем подвох? Зачем канторы так сильно борятся за работников?
Если не трудно, можете сказать какая ваша сфера в IT (направление и основной язык)

Это копейки по сравнению с бонусом, но хотят приятно сделать :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 06:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Понаехал написав:Это копейки по сравнению с бонусом, но хотят приятно сделать
У нас давали блокнот + бесплатную футболку. Правда это было давненько. До войны стартер-паки в Украине улучшались.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:49

Інвестиції в закордонну нерухомість: підсумки липня 2022 року

Пані та панове! Ну правду ж ніде подіти: всі мрії про купівлю нерухомості в Швейцаріцї, на Канарах, в улюбленій Болгарії і омріяна Албанія - все це царина нездійснених мрій та снів вночі.

Реальність була і є одна: не було і немає країни, де так просто та легко можна було інвестувати викопані з попід груші гроші. І інвестують НАШІ українці теж щодня.

Підсумки інвестицій в таку нелюбиму (дуже не подобається комусь погода: трохи тепліше, ніж в Осло, але прохолодніше, ніж в Аліканте), але таку дружню до України Туреччину:

1. Загальна кількість купівлі квартир в Туреччині.
Можна очікувати чудес - а їх немає: ціни на нерухомість побили світові рекорди+ пора відпусток - і продаж квартир в липні 2022 знизився:
Зображення
Продажі житла по всій Туреччині в липні знизилися на 12,9% в порівнянні з тим же місяцем попереднього року. В ТОП-10: Стамбул, Анкара та Ізмір.
Зверніть увагу на продаж квратир в липні 2020 року: з 1 червня почала діяти Державна програма підтримкм людей - квартиру можна було взяти в кредит під 0,64% в місяць на 15 років, з відтермінуванням погашення на 1 рік. Під рієлторськими конторами замайли черги з мішками грошей вже з 5 ранку...
Ось тоді і почалося суттєво здорожчання нерухомості в Туреччині.
Дехто з формучан прочитав інфу на цьому форумі та почав вкладатися в серпні - вересні 2020 року.
І дуже вдало: дохідність по валюті склала на сьогодні в реальному обчисленні: 380000/170000=2,23 рази. Два, кома, двадцять три сотих, Карл! По валюті, Карл! Просто достатньо було читати цей форум.

2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини:
Зображення
Продажі житла іноземцям у липні знизилися на майже точно таку ж цифру - на 12,4% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 3 939 об"єктів. У липні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,2% (максимум був в червні).
Анталія - ВПЕРШЕ!!!!! - посіла перше місце з продажів будинків/квартир іноземцям з продажем 1421 об"єкта.
Ось такі вони, закордонні інвестори...
Не читають дурниць про "султанів" на цьому форумі... Анталія... Анталія... Бог знає: я давав докладну точну інформацію та вказував вектор руху викопаного з попід груші іржавою лопатою з квітня 2018 року.

3. Розподіл іноземців за громадянством.
Тут особисто для мене одна незрозуміла річ: я щойно проїхав 1500 км та зараз є на березі Чорного моря в Трабзоні. Так ось, мабуть і в Нідерландах ви не побачите такої кількості авто номерів реєстрації NL, як я побачив на трасах. Ну інколи: Німеччина, Франція та Бельгія...
НЕ_РО_ЗУ_МІ_Ю... Для мене це загадка...

Ну що ж, дивимося ТОП20:
Зображення

Динаміка інвестицій в нерухомість громадянами України: ТРАДИЦІЙНО МІСЦЕ 10 В ТОП20, ПОТІМ - В 2022 році - МІЦНО закріпилися на місці 7.
За підсумками липня вийшли на місце 5 (!!!).
В мене просте пояснення: слава Богу не читають думки деяких фахівців на Фінансовому форумі України про те, як би їм приснилася гарна білена глиною хата в Монголії, на Філіппінах або в Нікарагуа...
Просто діють. Знімаю капелюха: вдало.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 сер, 2022 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:12

Приветики!!!

От чисто мое имхо, в данных обстоятельствах, я бы рассматривал только Уругвай!!!
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:13

И пару видосов оттуда - не моё )))

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