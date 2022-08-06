Бонус sign-on на staff technicall позиции начинается от 25к у нас. Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 сер, 2022 11:19
а теперь о стоимости жыття-бутия)))
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:33
Бонус sign-on на staff technicall позиции начинается от 25к у нас. Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор.
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