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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:19

а теперь о стоимости жыття-бутия)))

privet_vam
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:33

  BIGor написав:
  Понаехал написав:Это копейки по сравнению с бонусом, но хотят приятно сделать
У нас давали блокнот + бесплатную футболку. Правда это было давненько. До войны стартер-паки в Украине улучшались.

Бонус sign-on на staff technicall позиции начинается от 25к у нас. Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:01

Свежая идея про Уругвай. Даже интересно.
Надо глянуть, где это на глобусе.
Тут вводная такая:
- дети приятелей сейчас проводят время в Никарагуа - жалуются на жуткую влажность и постоянно сидят под дождем.
- приятель только вернулся из Южной Америки: шёл по Амазонке 1300 км. Так вот сказал, что на палубу судна выходить никак нельзя: такая всякая дивная гадость летает, что… Ну никак нельзя.
Но местных не берет: они привычные.
Ну а так да: прикольно и свежО.
«Безумству зрабрых поем мы песню!» (цитата от бывшего жителя Италии).
akurt
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