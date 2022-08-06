Бонус sign-on на staff technicall позиции начинается от 25к у нас. Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 сер, 2022 11:19
а теперь о стоимости жыття-бутия)))
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:33
Бонус sign-on на staff technicall позиции начинается от 25к у нас. Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор.
Додано: Вів 16 сер, 2022 21:01
Свежая идея про Уругвай. Даже интересно.
Надо глянуть, где это на глобусе.
Тут вводная такая:
- дети приятелей сейчас проводят время в Никарагуа - жалуются на жуткую влажность и постоянно сидят под дождем.
- приятель только вернулся из Южной Америки: шёл по Амазонке 1300 км. Так вот сказал, что на палубу судна выходить никак нельзя: такая всякая дивная гадость летает, что… Ну никак нельзя.
Но местных не берет: они привычные.
Ну а так да: прикольно и свежО.
«Безумству зрабрых поем мы песню!» (цитата от бывшего жителя Италии).
|