Бонус sign-on на staff technicall позиции начинается от 25к у нас. Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:19
а теперь о стоимости жыття-бутия)))
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:33
Бонус sign-on на staff technicall позиции начинается от 25к у нас. Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор.
Додано: Вів 16 сер, 2022 21:01
Мабуть, ідея інвестицій в Уругвай дуже корисна. Навіть цікаво.
Моя мама говорила так: "За дурною головою і ногам нема покою..."
На практиці:
- я зараз на березі Чорного моря - в 216 км від Батумі, їхати до Батумі 3 год. 27 хвилин - там дощі.
- в Монтевідео - вдень +22, дощі.
- в горах на плато Айдер (42 км від Чорного моря) +28, дощі. Забронював готель за 60 євро із сніданком.
- в Анталії - це єдине місце на Земній кулі, яке люто ненавидять всі учасники форуму - зараз +29, вдень СНАДАРТНІ СТАБІЛЬНІ +32.
Сонячно, чисте голубе небо, на тиждень наперед дощів, злив, граду, буревіїв не очікується.
Температура води в Середземному морі у берегів Анталії +30.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 сер, 2022 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 сер, 2022 08:56
Осеільки цей форум ФІНАНСОВИЙ, розглянемо економічно-фінансовий бік питання:
Транспорт.
Найдешевші авіаквитки в Монтевідео в один бік з Варшави - 700 доларів. Регулярна ціна 1200-1300 доларів.
Альтернатива: з усіх майже без виключення міст України автобусне сполучення з Анталією - дорога від Києва або Дніпра - 36-40 годин. Найкращій авіамаршрут зараз з Кишинева - квитки на 1 вересня 125 євро, регулярна ціна 140 євро. Автобус з Києва 2000 гривень, з Одеси - щогодини.
Є цікаві алтернативні варіанти через Прагу (умовно-безкоштовнйи потяг з Києва), з Чернівців (авіарейси з Сучави за ціною від 115 доларів) та інші.
Автомобільне сполучення - НЕМАЄ ніких проблем. Вчора та сьогодні зранку вже прибули на ВЛАСНИХ авто приятелі.
Вчора на АЗС в Трабзоні познайоммився з нашими з Одеси та надав допомогу: ніяк не петрали, як оплатити 42 ліри (близько 100 гривень_ за проїзд по платних дорогах. Оплатив карткою турецького банку.
Мовне питання. Смартфон в допомогу та немає питань. Зранку говорив по телефону з турецькими приятелями організовувв ТО та ремонт авто української реєстарції. Спілкеувалися ангшлійською.
Цікаво, як ви доставите улюбленого коника в Мотневідео? Як ви врятуєтt улюбленця? В Албанію трохи простіше, але у любителя Албанії за оcтанні 50 років не було авто...
Банківська справа. Дуже зручно: на рахунках в турецьких банках - долари та ліри.
На рахунках в Приватбанку - гривня. Двійка натискань на смартфоні - і гривня перетворюється в турецьку ліру. Або в долари, як кому смакує...
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