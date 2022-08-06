Додано: Сер 17 сер, 2022 08:56

Осеільки цей форум ФІНАНСОВИЙ, розглянемо економічно-фінансовий бік питання:



Транспорт.

Найдешевші авіаквитки в Монтевідео в один бік з Варшави - 700 доларів. Регулярна ціна 1200-1300 доларів.

Альтернатива: з усіх майже без виключення міст України автобусне сполучення з Анталією - дорога від Києва або Дніпра - 36-40 годин. Найкращій авіамаршрут зараз з Кишинева - квитки на 1 вересня 125 євро, регулярна ціна 140 євро. Автобус з Києва 2000 гривень, з Одеси - щогодини.

Є цікаві алтернативні варіанти через Прагу (умовно-безкоштовнйи потяг з Києва), з Чернівців (авіарейси з Сучави за ціною від 115 доларів) та інші.



Автомобільне сполучення - НЕМАЄ ніких проблем. Вчора та сьогодні зранку вже прибули на ВЛАСНИХ авто приятелі.

Вчора на АЗС в Трабзоні познайоммився з нашими з Одеси та надав допомогу: ніяк не петрали, як оплатити 42 ліри (близько 100 гривень_ за проїзд по платних дорогах. Оплатив карткою турецького банку.



Мовне питання. Смартфон в допомогу та немає питань. Зранку говорив по телефону з турецькими приятелями організовувв ТО та ремонт авто української реєстарції. Спілкеувалися ангшлійською.

Цікаво, як ви доставите улюбленого коника в Мотневідео? Як ви врятуєтt улюбленця? В Албанію трохи простіше, але у любителя Албанії за оcтанні 50 років не було авто...



Банківська справа. Дуже зручно: на рахунках в турецьких банках - долари та ліри.

На рахунках в Приватбанку - гривня. Двійка натискань на смартфоні - і гривня перетворюється в турецьку ліру. Або в долари, як кому смакує...