RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:19

а теперь о стоимости жыття-бутия)))

privet_vam
 
Повідомлень: 4
З нами з: 04.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:33

  BIGor написав:
  Понаехал написав:Это копейки по сравнению с бонусом, но хотят приятно сделать
У нас давали блокнот + бесплатную футболку. Правда это было давненько. До войны стартер-паки в Украине улучшались.

Бонус sign-on на staff technicall позиции начинается от 25к у нас. Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4038
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:01

Мабуть, ідея інвестицій в Уругвай дуже корисна. Навіть цікаво.
Моя мама говорила так: "За дурною головою і ногам нема покою..."
На практиці:
- я зараз на березі Чорного моря - в 216 км від Батумі, їхати до Батумі 3 год. 27 хвилин - там дощі.
- в Монтевідео - вдень +22, дощі.
- в горах на плато Айдер (42 км від Чорного моря) +28, дощі. Забронював готель за 60 євро із сніданком.
- в Анталії - це єдине місце на Земній кулі, яке люто ненавидять всі учасники форуму - зараз +29, вдень СНАДАРТНІ СТАБІЛЬНІ +32.
Сонячно, чисте голубе небо, на тиждень наперед дощів, злив, граду, буревіїв не очікується.
Температура води в Середземному морі у берегів Анталії +30.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 сер, 2022 08:31, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6894
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2706 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:56

Осеільки цей форум ФІНАНСОВИЙ, варто розглянути економічно-фінансовий бік питання інвестицій в Уругвай.
Десь з місяць тому один легінь порадив особисто мені почитати цікаві книжки для учнів технікумів з економіки.
Може, він щось порахує/напише? Оскільки радив, то мабуть і читав же?
Просто я ті книжки не читав, не такий розумний…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6894
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2706 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 23:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Понаехал написав:Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор

Я интересовался)

  akurt написав:яке люто ненавидять всі учасники форуму

Отнюдь, в Анталии очень комфортно ряд месяцев в году. Нам не нравиться, что вырывается одна неделя из контеста с намеком, что в Анталии стабильно лучше чем в Украине.
b3320413
 
Повідомлень: 150
З нами з: 13.08.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 592593594595
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2295, 2296, 2297
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22965 11409741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 23:49
zerocool
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 942, 943, 944
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9432 2907535
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 07:46
vitaliian
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 371104
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (184)
17.08.2022 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.