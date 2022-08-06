Бонус sign-on на staff technicall позиции начинается от 25к у нас. Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:19
а теперь о стоимости жыття-бутия)))
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:33
Бонус sign-on на staff technicall позиции начинается от 25к у нас. Не помню кто тут в ветке спрашивал чем я занимаюсь... Отвечу в рамках этого коммента. Я архитектор.
Додано: Вів 16 сер, 2022 21:01
Мабуть, ідея інвестицій в Уругвай дуже корисна. Навіть цікаво.
Моя мама говорила так: "За дурною головою і ногам нема покою..."
На практиці:
- я зараз на березі Чорного моря - в 216 км від Батумі, їхати до Батумі 3 год. 27 хвилин - там дощі.
- в Монтевідео - вдень +22, дощі.
- в горах на плато Айдер (42 км від Чорного моря) +28, дощі. Забронював готель за 60 євро із сніданком.
- в Анталії - це єдине місце на Земній кулі, яке люто ненавидять всі учасники форуму - зараз +29, вдень СНАДАРТНІ СТАБІЛЬНІ +32.
Сонячно, чисте голубе небо, на тиждень наперед дощів, злив, граду, буревіїв не очікується.
Температура води в Середземному морі у берегів Анталії +30.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 сер, 2022 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 сер, 2022 08:56
Осеільки цей форум ФІНАНСОВИЙ, варто розглянути економічно-фінансовий бік питання інвестицій в Уругвай.
Десь з місяць тому один легінь порадив особисто мені почитати цікаві книжки для учнів технікумів з економіки.
Може, він щось порахує/напише? Оскільки радив, то мабуть і читав же?
Просто я ті книжки не читав, не такий розумний…
Додано: Сер 17 сер, 2022 23:45
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Я интересовался)
Отнюдь, в Анталии очень комфортно ряд месяцев в году. Нам не нравиться, что вырывается одна неделя из контеста с намеком, что в Анталии стабильно лучше чем в Украине.
Додано: Чет 18 сер, 2022 08:44
Не нужно нас всех обманывать.
Нигде и ни разу не было написано, что « … в Анталии стабильно лучше, чем в Украине».
Сама постановка предложения неверная: Анталия это город, а Украина - это страна.
Самое главное: тут товарищи писали, что главное препятствие на пути их инвестиций в недвижимость: страшная ужасающая погода на берегу Средиземного моря. Ужасающая в том смысле, что очень не подходят СТАБИЛЬНЫЕ +31…32 градуса. В августе. Реально ужас: в августе +32.. кошмар.
Товарищи писали, что им более по душе мягкий климат Европы.
Мягкий - как я написал выше - это +16 в Осло, невиданная столетиями засуха в Великобритании, жуткая жара и жуткие пожары во Франции и других странах.
Вот в этом смысле - и ни в каком другом - мною было применено слово СТАБИЛЬНАЯ (по погоде) Анталия.
Так что не передёргивайте: форум Финансовый, в финансах нужна точность и выверенность. Домыслы и подтасовка фактов ведут к недополученной прибыли, финансовым ошибкам и к выбору неверного вектора инвестиций.
Додано: Чет 18 сер, 2022 09:59
Верно, не написано, я ж говорю о намеках, что читаются между строк. Я покажу как можно переформулировать, что бы убить любые передергивания на корню:
"в Анталии иногда бывают сверхжаркие периоды вплодь до 45 градусов. В этом году пока в Августе температура 32 градуса днем. Из-за чего нужен кондиционер. В Украине в пределах 20-30, что комфортнее без дополнительных и энергозависимых средств.
Если вы хотите здесь сами жить, учитывайте это. Если для сдачи или инвестиции с целью последуйщей перепродажи при росте (фундаментальные долгосрочные причины которых предлагаются к обсуждению), то погода играет на руку. Я [akurt] рекомендую рассмотреть/обсудить Анатлию для вложения."
P.S. Но должен сказать, что такой способ выкладки уместился бы на первых 20 станицах, закрепился в методичку и тема была бы исчерпана. А здесь, драйв, общение, нервы и сколки)))
Меня просто немного пугают перспективы с энергоносителями и я очень завидую теплым странам, когда здесь зима с обогревом помещений. Поэтому так реагирую на вопросы коимата
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