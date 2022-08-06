Додано: Чет 18 сер, 2022 09:59

akurt написав: Нигде и ни разу не было написано Нигде и ни разу не было написано

Верно, не написано, я ж говорю о намеках, что читаются между строк. Я покажу как можно переформулировать, что бы убить любые передергивания на корню:"в Анталии иногда бывают сверхжаркие периоды вплодь до 45 градусов. В этом году пока в Августе температура 32 градуса днем. Из-за чего нужен кондиционер. В Украине в пределах 20-30, что комфортнее без дополнительных и энергозависимых средств.Если вы хотите здесь сами жить, учитывайте это. Если для сдачи или инвестиции с целью последуйщей перепродажи при росте (фундаментальные долгосрочные причины которых предлагаются к обсуждению), то погода играет на руку. Я [akurt] рекомендую рассмотреть/обсудить Анатлию для вложения."P.S. Но должен сказать, что такой способ выкладки уместился бы на первых 20 станицах, закрепился в методичку и тема была бы исчерпана. А здесь, драйв, общение, нервы и сколки)))Меня просто немного пугают перспективы с энергоносителями и я очень завидую теплым странам, когда здесь зима с обогревом помещений. Поэтому так реагирую на вопросы коимата