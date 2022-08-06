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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Крайние новости з Альбиона и Штатов показують, что обвал нерухомости закордоном уже близко!
Возможно даже в след году! )))

Ура товагищи! Все, кто тримае в ладошке "кирпичик" зелени смогут себе что-то та и купить!
privet_vam
 
Повідомлень: 5
З нами з: 04.06.22
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  #<1 ... 593594595596
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