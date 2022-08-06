Крайние новости з Альбиона и Штатов показують, что обвал нерухомости закордоном уже близко!
Возможно даже в след году! )))
Ура товагищи! Все, кто тримае в ладошке "кирпичик" зелени смогут себе что-то та и купить!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Крайние новости з Альбиона и Штатов показують, что обвал нерухомости закордоном уже близко!
Возможно даже в след году! )))
Ура товагищи! Все, кто тримае в ладошке "кирпичик" зелени смогут себе что-то та и купить!
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:08
Да, як виявилося, нерухоме майно раптом стало рухомим, а рухоме майно раптом стало нерухомим.
Дійсно, хто мав/має/ зберіг гроші налом - той на коні.
Білому.
Ну і ще є варіанти: самі цікаві приклади - у новому відео на ютюбе «Батальон Монако».
Всі гроші за продані залізобетонні перекриття, частково огороджені залишками цегли, і які з дивних причин називали словом «квартира», пішли на вілли поруч з палацем короля бельгійців Леопольда Другого.
Не даремно так ні цій гілці бісилися та підстрибували любителі КРЖН…
|