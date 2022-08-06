RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Крайние новости з Альбиона и Штатов показують, что обвал нерухомости закордоном уже близко!
Возможно даже в след году! )))

Ура товагищи! Все, кто тримае в ладошке "кирпичик" зелени смогут себе что-то та и купить!
privet_vam
 
Повідомлень: 5
З нами з: 04.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:08

Да, як виявилося, нерухоме майно раптом стало рухомим, а рухоме майно раптом стало нерухомим.
Дійсно, хто мав/має/ зберіг гроші налом - той на коні.
Білому.
Ну і ще є варіанти: самі цікаві приклади - у новому відео на ютюбе «Батальон Монако».
Всі гроші за продані залізобетонні перекриття, частково огороджені залишками цегли, і які з дивних причин називали словом «квартира», пішли на вілли поруч з палацем короля бельгійців Леопольда Другого.
Не даремно так ні цій гілці бісилися та підстрибували любителі КРЖН…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6898
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2706 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 593594595596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2295, 2296, 2297
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22965 11541656
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 23:49
zerocool
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 942, 943, 944
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9432 3031695
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 07:46
vitaliian
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 371118
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (435)
19.08.2022 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.