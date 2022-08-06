Крайние новости з Альбиона и Штатов показують, что обвал нерухомости закордоном уже близко!
Возможно даже в след году! )))
Ура товагищи! Все, кто тримае в ладошке "кирпичик" зелени смогут себе что-то та и купить!
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Крайние новости з Альбиона и Штатов показують, что обвал нерухомости закордоном уже близко!
Возможно даже в след году! )))
Ура товагищи! Все, кто тримае в ладошке "кирпичик" зелени смогут себе что-то та и купить!
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:08
Да, як виявилося, нерухоме майно раптом стало рухомим, а рухоме майно раптом стало нерухомим.
Дійсно, хто мав/має/ зберіг гроші налом - той на коні.
Білому.
Ну і ще є варіанти: самі цікаві приклади - у новому відео на ютюбе «Батальон Монако».
Всі гроші за продані залізобетонні перекриття, частково огороджені залишками цегли, і які з дивних причин називали словом «квартира», пішли на вілли поруч з палацем короля бельгійців Леопольда Другого.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:26
Инвестируем выкопанное из-под груши в город-стройку.
На этом форуме отдельные авторитетные лица, которые последние пол столетия не были в Грузии, и последние 50 лет - в Батуми все рассказывали сладкие сны, как они, вытащив из одного польского банка 100 злотых, будут вкладывать их в недвижимость Батуми.
Я решил посетить город чьих-то неосуществлённый грез и посмотреть, куда горе- инвесторы рекомендовали отвезти нахомяченное.
1. Погода отличная: +27, легкая облачность.
2. По дороге от границы с Турцией к Батуми ощущение, что попал в Кирилловку, только пляж галечный,
3. Сам Батуми производит прикольное впечатлени: такое ощущение, что бедноте и бомжам разрешили среди жутких облупленных домов пристроить копии небоскребов из Las Vegas.
Небоскребы впечатляют и поражают. Ещё поражают двигающиеся передо мной бетоновозы, из которых кажется на капот начнёт капать бетон.
4. То что происходит в центре, я видел только в Александрии: полное отсутствие светофоров и хоть каких то правил движения. Светопреставление.
5. Очередной раз убеждаюсь в крайне низкой квалификации (реально ниже нуля) некоторых писателей и псевдофинансистов: они все писали, что если бы у них была дедушкина лопата и они смогли бы выкопать назомяченное из-под груши, то не вложили бы в Анталию из-за засилья (якобы) московитов.
Милые мои, если вы представляете себе бабушкино село и курей, пытающихся убежать из-под колёс, то вот это московиты в Батуми.
Их тут как курей на сельской улице: пузатые обрюзгшие неряшливые белобрысые с надувными кругами и булками в зубах. Ещё много 20-25 летних жителей Воронежа и Хабаровска, которые слава Богу сейчас не в Украине.
6. С точки зрения градостроительства ощущение, что живешь и двигаешься по вечной стройке.
И товарищ выше был прав: не дай Бог глянуть куда то в сторону от гигантского недостроенного очень тонкого (изящного) небоскреба. Небоскребы кажутся круче, чем я видал в San Francisco, Los Angeles, Chicago или San Diego. Ближе к Дубаю.
7. Но грузинская кухня должна впечатлить: зашли в кафе, в котором жизнь, кажется остановилась в 1988 году. Легкая музыка: поёт знаменита певец «Чито грито Чито Маргарито…» такое кафе можно встретить на узкой улочке в районе Gare Nord в Париже, мне такие нравятся. И работают такие милые тетушки- грузинки и девушки-грузинки. Это серьезное отличие от Анталии: там работают только парни или мужчины.
Заказали и Харчо, и Ождаури, и Мегрельский хачапури, и хинкали.
Цены приемлемые: 2-3-5 евро за порцию. Тетушки начали шуршать на кухне, девушки бегать ради нас по кафе.
Боржоми бутылка 1€.
Ну не знаю, как насчёт квартиры на 43-м этаже, но в этот ресторанчик инвестировал бы…
Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:09
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Сарпи. Прям на КПП с Турцией.
Это 200м самого лучшего чистого пляжа рядом с Батуми. Многие реально катаются с Батуми на Сарпи ради моря/пляжа
Ну а хорошие ресторанчики можно найти на любой кошелёк.
А еще советую просто отведать домашних сыров, которые продают прямо с машинок у остановок/магазов в старых жилых кварталах.
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