Крайние новости з Альбиона и Штатов показують, что обвал нерухомости закордоном уже близко!
Возможно даже в след году! )))
Ура товагищи! Все, кто тримае в ладошке "кирпичик" зелени смогут себе что-то та и купить!
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Крайние новости з Альбиона и Штатов показують, что обвал нерухомости закордоном уже близко!
Возможно даже в след году! )))
Ура товагищи! Все, кто тримае в ладошке "кирпичик" зелени смогут себе что-то та и купить!
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:08
Да, як виявилося, нерухоме майно раптом стало рухомим, а рухоме майно раптом стало нерухомим.
Дійсно, хто мав/має/ зберіг гроші налом - той на коні.
Білому.
Ну і ще є варіанти: самі цікаві приклади - у новому відео на ютюбе «Батальон Монако».
Всі гроші за продані залізобетонні перекриття, частково огороджені залишками цегли, і які з дивних причин називали словом «квартира», пішли на вілли поруч з палацем короля бельгійців Леопольда Другого.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:26
Инвестируем выкопанное из-под груши в город-стройку.
На этом форуме отдельные авторитетные лица, которые последние пол столетия не были в Грузии, и последние 50 лет - в Батуми, все рассказывали сладкие сны, как они, вытащив из одного польского банка 100 злотых, будут вкладывать их в недвижимость Батуми.
Я решил посетить город чьих-то неосуществлённых грез и посмотреть, куда инвесторы рекомендовали отвезти нахомяченное.
1. Погода отличная: +27, легкая облачность.
2. По дороге от границы с Турцией к Батуми ощущение, что попал в Кирилловку, только пляж галечный,
3. Сам Батуми производит прикольное впечатлени: такое ощущение, что бедноте и бомжам разрешили среди жутких облупленных домов пристроить копии небоскребов из Las Vegas.
Небоскребы впечатляют и поражают. Ещё поражают двигающиеся передо мной бетоновозы, из которых кажется на капот начнёт капать бетон.
4. То что происходит в центре, я видел только в Александрии: полное отсутствие светофоров и хоть каких то правил движения. Светопреставление.
5. Очередной раз убеждаюсь в низкой квалификации некоторых писателей и псевдофинансистов: они все писали, что если бы у них была дедушкина лопата и они смогли бы выкопать нахомяченное из-под груши, то не вложили бы в Анталию из-за засилья (якобы) московитов.
Милые мои, если вы представляете себе бабушкино село и курей, пытающихся убежать из-под колёс, то вот это московиты в Батуми.
Их тут как курей на сельской улице: пузатые обрюзгшие неряшливые белобрысые с надувными кругами и булками в зубах. Ещё много 20-25 летних жителей Воронежа и Хабаровска, которые слава Богу сейчас не в Украине.
6. С точки зрения градостроительства ощущение, что живешь и двигаешься по вечной стройке.
И товарищ выше был прав: не дай Бог глянуть куда то в сторону от гигантского недостроенного очень тонкого (изящного) небоскреба. Небоскребы кажутся круче, чем я видал в San Francisco, Los Angeles, Chicago или San Diego. Ближе к Дубаю.
7. Но грузинская кухня должна впечатлить: зашли в кафе, в котором жизнь, кажется остановилась в 1988 году. Легкая музыка: поёт знаменитый певец «Чито грито Чито Маргарито…» - такое кафе можно встретить на узкой улочке в районе Gare su Nord в Париже, мне такие нравятся. И работают такие милые тетушки-грузинки и девушки-грузинки. Это серьезное отличие от Анталии: там работают только парни или мужчины.
Заказали и Харчо, и Ождаури, и Мегрельский хачапури, и хинкали.
Цены приемлемые: 2-3-5 евро за порцию. Тетушки начали шуршать на кухне, девушки бегать ради нас по кафе.
Боржоми бутылка 1€.
Ну не знаю, как насчёт квартиры на 43-м этаже, но в этот ресторанчик инвестировал бы…
P.S. В 18-00, расплатившись в очень милом ресторанчике (за троих 88 лари примерно 30€) мы уде были на пляже.
Галечный. Очень широкий. Невероятно много людей. К такому количеству людей на пляже я не привык.
Из достоинств: бесплатные как я понял лежаки.
Из недостатков: московиты лежат на московитах.
Иногда встречаются киргизы. Или буряты.
С пляжа уходим: на юге невероятных размеров чёрная туча, мой смартфон говорит, что будет дождь.
Вода в море не прозрачная. Волны.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 сер, 2022 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:09
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Сарпи. Прям на КПП с Турцией.
Это 200м самого лучшего чистого пляжа рядом с Батуми. Многие реально катаются с Батуми на Сарпи ради моря/пляжа
Ну а хорошие ресторанчики можно найти на любой кошелёк.
А еще советую просто отведать домашних сыров, которые продают прямо с машинок у остановок/магазов в старых жилых кварталах.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:17
Учтём совет.
Пляжи Батуми:
- невероятно широкие, раза в три шире Анталийских. Галька. Очень очень много людей.
- пресный душ есть. Переодевалки есть.
- ощущение, что и на пляже и на улицах вся Рязань и Магнитогорск.
- лежаки на пляже бесплатные. Удивили.
- с пляжа уходим: жуткая чёрная туча с юга и востока. Уже начинается дождь.
- вина в подвальчике купили за 48-52 лари (примерно 17€). Есть дешевле по 20-24 лари (не брали), чача по 24 лари (не брали).
Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:22
Інформація для інвесторів в Батумі
Що сподобалося:
- реально шикарна набережна з реально шикарними пляжами. Приємно здивували безкоштовні (як я зрозумів) лежаки. Є прісний душ та переодягалтні. Доріжки до моря - широкі дерев’яні.
- неймовірно красиві хмарочоси по 40 поверхів.
Чудеса інженерно-будівельної галузі.
- красива цікава вулиця Руставелі паралельно набережній - компіляція арзитектурниз стилів.
- можливо, нам повезло, але випадково натрапив на кафе, якому позаздрить і Париж і Відень, так і сказав, коли розраховуюся. Здивувалися: видно було, що не чули про такі міста.
- дуже приємне відношення до українців. На багатьох установах крім грузинських прапорів - українські. Особливо здивував велетенський прапор України на стіні одного з Casino. Класно і підтримують українців і троллять росіян.
- велика кількість початих будівництвом хмарочосів: залізобетонні плити та колони. Дивишся і думаєш, що це так просто, що вже всіх повинні забезпечити кублом.
- карколомний вибір вин за ціною віл 13 (4€) до 130 (40€).
- пункт 7 позитиву ще не придумав.
Негатив:
- парковка поблизу набережної нагадує авторинок. Паркуються на тротуарах сигналить, не проїхати ні виїхати. Припаркувалася чудом.
- весь час страшенний сморід вихлопних газів, можна удавитися. Суцільні корки, рух намагаються регулювати поліцейські. Реально не було ніякого розвитку автодоріг: немає ні підземних, ні надземних переходів.
- низька облачність, висока вологість. Я весь мокрий став та слизький.
- крок ліворуч - крок праворуч від недобудованих хмарочосів: розруха та гнидники.
- воаження, що філія Єкатеринбурга, Тавди, Уренгоя та Архангельська. Ось де кубло росіян.
Окремої про ціни.
Я знаю, що більшість форумчан в такому зазваті від куплених обсягів повітря, яка містяться між двома залізобетонними перекриттями, що вважають, що людина харчується Святим духом і більше нічим. Зайва річ: харчі. Перехрестився перед іконою, вкрав у сусідки баби Галі п’ять яблук, відкрив Кільку в томатному соусі: щастя ж, його не може не бути!
Про ціни:
- реально шикарно пообідали в кафе на 88 Ларі або близько 30€. Супер.
- в цілому харчі дорогі.
- курка реально класна, не така як привезена з моргу «Курочка ряба» - 4..5€ за курку.
- курячі яйця 0,6 Ларі або на 1€ 5 штук не получається. Значно дорожче, ніж в Анталії.
- свинина по 5€ кг. При мені грузин аж відшатнувся від вітрини. Яловичину ціну не зрозумів: всі ціни виключно за 100 грамів, відразу не допетраєш.
- карколомні ціни на рибу, при тому що у приморському місті на вітрині всього 3-4 вила риби. Лосось рахував рахував нічого не зрозумів: 88 Ларі ща 100 грамів (1€+2,80 Ларі).
З рибою повна попа.
- сири тверді від 15€ кг.
- пиво саме дешеве 1€ банка. Взяв на вечір: гарне!
- бензин дорожче, ніж в Туреччині: близько 1,4€ літр. Це при тому, що я заправляюся в Туреччині по 21 лірі (трохи більше 1,1€) літр виключно на British petroleum або Shell - бензином марки V-power, витрати на позашляховику на відстані в 2000 км близько 9 літрів на 100 км.
- безперервні атаки комарів: поки писав цей текст на балконі готеля, з’їли всі ноги. Тікаю.
Давно мене не кусали комарі: в Анталії іх немає.
Хлопці! Комарі то просто жах!
Тікаю швидко швидко!
Ціни на нерухомість не питав: мені не цікаво.
Хочу в Анталію.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 сер, 2022 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:40
Так ось на кордоні мене турецький прикордонник і спитав, чи іду я в Казіно. Я навіть здивувався питанню.
На кордоні переді мною було тільки одне авто з київськими номерами. В Батумі побачив ще одне.
А так реальне кубло росіян.
Та ні, хлопці, встаю о 07-00 о 08-00 виїжджаю за 750 км до гірськолижного центра Kayseri-Erciyes в центрі Туреччини.
Тут страшна вологість: прийняв душ і вже мокрий сиджу.
Ще й гром гримить: такий хокей мені не треба!
Інвестуйте в Батумі. Я не хочу.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:59
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