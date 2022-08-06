Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:26

Инвестируем выкопанное из-под груши в город-стройку.



На этом форуме отдельные авторитетные лица, которые последние пол столетия не были в Грузии, и последние 50 лет - в Батуми, все рассказывали сладкие сны, как они, вытащив из одного польского банка 100 злотых, будут вкладывать их в недвижимость Батуми.

Я решил посетить город чьих-то неосуществлённых грез и посмотреть, куда инвесторы рекомендовали отвезти нахомяченное.

1. Погода отличная: +27, легкая облачность.

2. По дороге от границы с Турцией к Батуми ощущение, что попал в Кирилловку, только пляж галечный,

3. Сам Батуми производит прикольное впечатлени: такое ощущение, что бедноте и бомжам разрешили среди жутких облупленных домов пристроить копии небоскребов из Las Vegas.

Небоскребы впечатляют и поражают. Ещё поражают двигающиеся передо мной бетоновозы, из которых кажется на капот начнёт капать бетон.

4. То что происходит в центре, я видел только в Александрии: полное отсутствие светофоров и хоть каких то правил движения. Светопреставление.

5. Очередной раз убеждаюсь в низкой квалификации некоторых писателей и псевдофинансистов: они все писали, что если бы у них была дедушкина лопата и они смогли бы выкопать нахомяченное из-под груши, то не вложили бы в Анталию из-за засилья (якобы) московитов.

Милые мои, если вы представляете себе бабушкино село и курей, пытающихся убежать из-под колёс, то вот это московиты в Батуми.

Их тут как курей на сельской улице: пузатые обрюзгшие неряшливые белобрысые с надувными кругами и булками в зубах. Ещё много 20-25 летних жителей Воронежа и Хабаровска, которые слава Богу сейчас не в Украине.

6. С точки зрения градостроительства ощущение, что живешь и двигаешься по вечной стройке.

И товарищ выше был прав: не дай Бог глянуть куда то в сторону от гигантского недостроенного очень тонкого (изящного) небоскреба. Небоскребы кажутся круче, чем я видал в San Francisco, Los Angeles, Chicago или San Diego. Ближе к Дубаю.

7. Но грузинская кухня должна впечатлить: зашли в кафе, в котором жизнь, кажется остановилась в 1988 году. Легкая музыка: поёт знаменитый певец «Чито грито Чито Маргарито…» - такое кафе можно встретить на узкой улочке в районе Gare su Nord в Париже, мне такие нравятся. И работают такие милые тетушки-грузинки и девушки-грузинки. Это серьезное отличие от Анталии: там работают только парни или мужчины.

Заказали и Харчо, и Ождаури, и Мегрельский хачапури, и хинкали.

Цены приемлемые: 2-3-5 евро за порцию. Тетушки начали шуршать на кухне, девушки бегать ради нас по кафе.

Боржоми бутылка 1€.

Ну не знаю, как насчёт квартиры на 43-м этаже, но в этот ресторанчик инвестировал бы…

P.S. В 18-00, расплатившись в очень милом ресторанчике (за троих 88 лари примерно 30€) мы уде были на пляже.

Галечный. Очень широкий. Невероятно много людей. К такому количеству людей на пляже я не привык.

Из достоинств: бесплатные как я понял лежаки.

Из недостатков: московиты лежат на московитах.

Иногда встречаются киргизы. Или буряты.

С пляжа уходим: на юге невероятных размеров чёрная туча, мой смартфон говорит, что будет дождь.

Вода в море не прозрачная. Волны.