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Поки панове збирають валізи для переселеня за порадою фахівців в Мексику чи в Індію (фахівці ніколи не були ні в Індії, ні в Мексиці, але це не заважає роздавати поради), люди продовжують заселятися в Анталію. Із спілкуваня з "Чорим рієлтором" з числа наших українців: пристойну квартиру можна зараз орендувати не менше ніж за 17 000 лір (близько 1 000 доларів).
Сьогодні наша пані Ольга винайняла після тижневих переглядів реально непогану квартиру, але за 22 000 лір (22000/18=1 222 долари). Оплата за 6 місяців наперед: 22000х6=132 000 лір. Депозит 22 000 лір. Комісія рієлторів 22 000 лір. Разом одноразовий платіж: 132000+22000+22000=176 000 лір або 9 777 доларів США. Рієлторів задіяно троє, кожен отримав по 7 300 лір винагороди (близько 400$). Оренда на 1 рік. Договір оренди підписаний власником та завірений нотаріусом.
Поки панове збирають валізи для переселеня за порадою фахівців в Мексику чи в Індію (фахівці ніколи не були ні в Індії, ні в Мексиці, але це не заважає роздавати поради), люди продовжують заселятися в Анталію. Із спілкуваня з "Чорим рієлтором" з числа наших українців: пристойну квартиру можна зараз орендувати не менше ніж за 17 000 лір (близько 1 000 доларів).
Сьогодні наша пані Ольга винайняла після тижневих переглядів реально непогану квартиру, але за 22 000 лір (22000/18=1 222 долари). Оплата за 6 місяців наперед: 22000х6=132 000 лір. Депозит 22 000 лір. Комісія рієлторів 22 000 лір. Разом одноразовий платіж: 132000+22000+22000=176 000 лір або 9 777 доларів США. Рієлторів задіяно троє, кожен отримав по 7 300 лір винагороди (близько 400$). Оренда на 1 рік. Договір оренди підписаний власником та завірений нотаріусом.
На жаль, стартап в Албанію вирішив продовжити із іншим кандитатом.
з.і. ЛатинАмерику можна розглядати по тій причині, що там невелика різниця в часовому поясі з США і більш-менш вдобно працювати із клієнтами з СА.
Щодо Туреччини, крім напливу росіян, навіть не знаю, що там ще може бути більш позитивного, ах таки так - нерухомість подорожчала. Файна звістка.
flyman написав:десь пропав пост акурта, що його знайомий ІТ олімпцієць із Запоріжжя там десь кудись престижно устроївся, тільки я не поняв, то він "виграв Жигулі в спортлото", чи в покер, як Мойша?
Повідомлення не "пропало", а я замінив текст - він не зовсім був за темою гілки, хоча і пов"язаний з нею - тому що мова йшла про одного з наших форумчан - раніше активного - з розділу "НЕРУХОМІСТЬ" - точніше, про його дитину. Ви, пане флаймане, як завжди помиляєтеся - людина НЕ з Запоріжжя, а з Києва, де ви періодично буваєте. І не було "виграв Жигулі в спортлото", а була наполеглива робота щодо освіти дитини, і ця наполеглива робота закінчилася дуже вдало. Більше приватної інформації я розкривати не став - розумна людина прочитала і раділа за одного з наших форумчан. І - я сподваюся - люди робили висновки, в якому напрямку можна рухатися у справі освіти дітей. Вам не зрозуміти. І ви знаєте чому.