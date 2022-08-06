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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 597598599600
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:15

А гайда дійсно в Індію!

Поки панове збирають валізи для переселеня за порадою фахівців в Мексику чи в Індію (фахівці ніколи не були ні в Індії, ні в Мексиці, але це не заважає роздавати поради), люди продовжують заселятися в Анталію.
Із спілкуваня з "Чорим рієлтором" з числа наших українців: пристойну квартиру можна зараз орендувати не менше ніж за 17 000 лір (близько 1 000 доларів).

Сьогодні наша пані Ольга винайняла після тижневих переглядів реально непогану квартиру, але за 22 000 лір (22000/18=1 222 долари).
Оплата за 6 місяців наперед: 22000х6=132 000 лір.
Депозит 22 000 лір.
Комісія рієлторів 22 000 лір.
Разом одноразовий платіж: 132000+22000+22000=176 000 лір або 9 777 доларів США.
Рієлторів задіяно троє, кожен отримав по 7 300 лір винагороди (близько 400$).
Оренда на 1 рік. Договір оренди підписаний власником та завірений нотаріусом.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:18

  akurt написав:А гайда дійсно в Індію!

Поки панове збирають валізи для переселеня за порадою фахівців в Мексику чи в Індію (фахівці ніколи не були ні в Індії, ні в Мексиці, але це не заважає роздавати поради), люди продовжують заселятися в Анталію.
Із спілкуваня з "Чорим рієлтором" з числа наших українців: пристойну квартиру можна зараз орендувати не менше ніж за 17 000 лір (близько 1 000 доларів).

Сьогодні наша пані Ольга винайняла після тижневих переглядів реально непогану квартиру, але за 22 000 лір (22000/18=1 222 долари).
Оплата за 6 місяців наперед: 22000х6=132 000 лір.
Депозит 22 000 лір.
Комісія рієлторів 22 000 лір.
Разом одноразовий платіж: 132000+22000+22000=176 000 лір або 9 777 доларів США.
Рієлторів задіяно троє, кожен отримав по 7 300 лір винагороди (близько 400$).
Оренда на 1 рік. Договір оренди підписаний власником та завірений нотаріусом.

На жаль, стартап в Албанію вирішив продовжити із іншим кандитатом.

з.і.
ЛатинАмерику можна розглядати по тій причині, що там невелика різниця в часовому поясі з США і більш-менш вдобно працювати із клієнтами з СА.

Щодо Туреччини, крім напливу росіян, навіть не знаю, що там ще може бути більш позитивного, ах таки так - нерухомість подорожчала. Файна звістка.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:45

  flyman написав:ЛатинАмерику можна розглядати по тій причині, що там невелика різниця в часовому поясі з США і більш-менш вдобно працювати із клієнтами з СА.

https://arc.dev/remote-developer-salary/mexico
Не все так однозначно. Мексика - интересная страна для тех, кто хочет дёшево жить и что-то откладывать. Жизнь айтишнтка там по уровню напоминает Киев 2011го года.
https://alittleadrift.com/cost-of-living-mexico/
Ну и глянь Канкун. Турции и Болгарии и не снилось :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:51

  Понаехал написав:
  flyman написав:ЛатинАмерику можна розглядати по тій причині, що там невелика різниця в часовому поясі з США і більш-менш вдобно працювати із клієнтами з СА.

https://arc.dev/remote-developer-salary/mexico
Не все так однозначно. Мексика - интересная страна для тех, кто хочет дёшево жить и что-то откладывать. Жизнь айтишнтка там по уровню напоминает Киев 2011го года.
https://alittleadrift.com/cost-of-living-mexico/
Ну и глянь Канкун. Турции и Болгарии и не снилось :)

шото жидєнько в Мєхіко, оні там шо на сієсті шаролюбляцця, чи ще й работу работають?

десь пропав пост акурта, що його знайомий ІТ олімпцієць із Запоріжжя там десь кудись престижно устроївся, тільки я не поняв, то він "виграв Жигулі в спортлото", чи в покер, як Мойша?

з.і.
от ІТник вна неньці на $115 в місяць і нічо так,
https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html
майже як в Туреччині, кому девал, а кому техніку обновити
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 23:39

  flyman написав:шото жидєнько в Мєхіко, оні там шо на сієсті шаролюбляцця, чи ще й работу работають?

десь пропав пост акурта, що його знайомий ІТ олімпцієць із Запоріжжя там десь кудись престижно устроївся, тільки я не поняв, то він "виграв Жигулі в спортлото", чи в покер, як Мойша?

з.і.
от ІТник вна неньці на $115 в місяць і нічо так,
https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html
майже як в Туреччині, кому девал, а кому техніку обновити

Чего жиденько? Зарплата на 33% меньше, чем в США, а цены очень низкие.
Акурт посты трёт - доля у него такая... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 01:28

  flyman написав:десь пропав пост акурта, що його знайомий ІТ олімпцієць із Запоріжжя там десь кудись престижно устроївся, тільки я не поняв, то він "виграв Жигулі в спортлото", чи в покер, як Мойша?

Повідомлення не "пропало", а я замінив текст - він не зовсім був за темою гілки, хоча і пов"язаний з нею - тому що мова йшла про одного з наших форумчан - раніше активного - з розділу "НЕРУХОМІСТЬ" - точніше, про його дитину.
Ви, пане флаймане, як завжди помиляєтеся - людина НЕ з Запоріжжя, а з Києва, де ви періодично буваєте.
І не було "виграв Жигулі в спортлото", а була наполеглива робота щодо освіти дитини, і ця наполеглива робота закінчилася дуже вдало.
Більше приватної інформації я розкривати не став - розумна людина прочитала і раділа за одного з наших форумчан. І - я сподваюся - люди робили висновки, в якому напрямку можна рухатися у справі освіти дітей.
Вам не зрозуміти. І ви знаєте чому.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 01:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Флай, а я понял чё да как. Это, наверное, он про своего отпрыска приврал. :) Его впихнул в ВУЗ в Калифорнии. Рассказав про какие-то успехи( может реальные, а может фейковые).
Понаехал
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