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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 599600601602>
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:05

  BIGor написав:
  Bolt написав:Ніфіга собі чувачок скирдує зі своєї ІТшної ЗП😳

Я думаю він апологет ідеології FIRE, але мені кажется флаю вже піздно.

Тогда он идеологов Fire переплюнул, процентов 5 от заработаного тратит.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:13

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Ніфіга собі чувачок скирдує зі своєї ІТшної ЗП😳

Я думаю він апологет ідеології FIRE, але мені кажется флаю вже піздно.

Тогда он идеологов Fire переплюнул, процентов 5 от заработаного тратит.

Fire там один із варіантів відбирати щороку 4% від тіла капітала, вистачить на 25 років.
Пишуть, що згідно нових фіре дослідників, 4% число не актуальне, а 3%, що вимагає збільшення капіталу.

От якщо отримувати $150 щомісяця, достатньо було 1 (ОДНА) кавалірка на КРЖН, тобто інвестувати 15куе, то тепер потрібно дві кавалірки, так як оренда одної даватиме $100.

Скоріше за все не Fire, а як писав Уноноктій, житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.

Ну так, житло на КРЖН вже вам зменщело пенсію в два рази. Писали ж не раз - ЄС або Турречина (пан Акурт писав). На крайній мірі північний (окупований) Кіпр. Ні - треба покласти всі яйця в найбільш ризикований актив.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:29

  BIGor написав:
  flyman написав:житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.

Ну так, житло на КРЖН вже вам зменщело пенсію в два рази. Писали ж не раз - ЄС або Турречина (пан Акурт писав). На крайній мірі північний (окупований) Кіпр. Ні - треба покласти всі яйця в найбільш ризикований актив.

так флаю ж 100 раз рассказывали про возможность занедорого прыкупить щось в Анталии - на море, и диферсифай, и как показала практика - удвоение капитала за 2 рокы!

Не те, що кавалирки...
privet_vam
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:39

  BIGor написав:
  flyman написав:житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.

Ну так, житло на КРЖН вже вам зменщело пенсію в два рази. Писали ж не раз - ЄС або Турречина (пан Акурт писав). На крайній мірі північний (окупований) Кіпр. Ні - треба покласти всі яйця в найбільш ризикований актив.

Недавно відос на Ютубі дивився, поляк в Саранді вже 12 квартирок та апартаментів в апарготелях скупив під здачу(в основному в сезон, хоча є і цілорічно)Цьогоріч був там вже всьоме, ціни на нерухомість ракетою в два рази порівняно з доковідними часами(місцями навіть втричі)😾
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:47

  flyman написав:От якщо отримувати $150 щомісяця, достатньо було 1 (ОДНА) кавалірка на КРЖН, тобто інвестувати 15куе, то тепер потрібно дві кавалірки, так як оренда одної даватиме $100.

Скоріше за все не Fire, а як писав Уноноктій, житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.

одна ракета* и шорты превращаются... как говорила Трибека* - в 0 (нуль) кавалирок и 0$ доходу и - (минус) 15 куе...

як каже Успіх - думайте і багатійте!
privet_vam
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:57

І таке буває…
Ще як буває…
Але саме Флайман дуже не любить фразу «Треба думати головОМ, а не ногОМ».
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:41

  flyman написав:
  privet_vam написав:
  flyman написав:от ІТник вна неньці на $115 в місяць і нічо так,
https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html
майже як в Туреччині, кому девал, а кому техніку обновити

от не понімаю як? помидорки и огирки - по 30 / 60 грн
лосось па 400-700

поросятинка па 140-180

банальный рис и булгур па 50-70
а
как на 115 баксов можна жить? чем там можна питаться?

а пан не думав, що може бути дачка з якої помідорка і огурка?
щавель в полі.
і ліс, в якому ягодка та грибочка?
картошки дров там, так сказать напекти і согріться.
консервація в банки на зиму...

Ну якщо в вас рейт 20 дол/година, то це виходять просто "золоті" помідори (самі порахуйте скільки вийде вартість помідорів + вартість земельної ділянки поділіть на 100 років і додайте в ціну помідорів). Зразу видно, що ви профан в економіці. Або використовуєте рабський труд.
Стосовно збирання ягід в лісі - тут згоден, але древні люди-збирачі ягід жили десь до 25-27 років.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  privet_vam написав:не поверил, что пишет ойтишнег...

На самом деле, флайман в некотором смысле прав, например одежда для ремоута особо не нужна.
Вопрос - работаете издому, еду заказываете с доставкой - сколько износите футболок за 5 лет? Сколько кросовок?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:38

  privet_vam написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.

Ну так, житло на КРЖН вже вам зменщело пенсію в два рази. Писали ж не раз - ЄС або Турречина (пан Акурт писав). На крайній мірі північний (окупований) Кіпр. Ні - треба покласти всі яйця в найбільш ризикований актив.

так флаю ж 100 раз рассказывали про возможность занедорого прыкупить щось в Анталии - на море, и диферсифай, и как показала практика - удвоение капитала за 2 рокы!

Не те, що кавалирки...

А що в Туреччині не буває землетрусів, ураганів та інших лих?
Думаю, що там настання форсмажора має не менше шансів, чи з кавалірками КРЖН
flyman
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