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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 сер, 2022 09:05
BIGor написав: Bolt написав:
Ніфіга собі чувачок скирдує зі своєї ІТшної ЗП😳
Я думаю він апологет ідеології FIRE
, але мені кажется флаю вже піздно.
Тогда он идеологов Fire переплюнул, процентов 5 от заработаного тратит.
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Bolt
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Додано: Вів 23 сер, 2022 09:13
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
Ніфіга собі чувачок скирдує зі своєї ІТшної ЗП😳
Я думаю він апологет ідеології FIRE
, але мені кажется флаю вже піздно.
Тогда он идеологов Fire переплюнул, процентов 5 от заработаного тратит.
Fire там один із варіантів відбирати щороку 4% від тіла капітала, вистачить на 25 років.
Пишуть, що згідно нових фіре дослідників, 4% число не актуальне, а 3%, що вимагає збільшення капіталу.
От якщо отримувати $150 щомісяця, достатньо було 1 (ОДНА) кавалірка на КРЖН, тобто інвестувати 15куе, то тепер потрібно дві кавалірки, так як оренда одної даватиме $100.
Скоріше за все не Fire, а як писав Уноноктій, житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.
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flyman
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Додано: Вів 23 сер, 2022 09:23
flyman написав:
житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.
Ну так, житло на КРЖН вже вам зменщело пенсію в два рази. Писали ж не раз - ЄС або Турречина (пан Акурт писав). На крайній мірі північний (окупований) Кіпр. Ні - треба покласти всі яйця в найбільш ризикований актив.
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BIGor
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Додано: Вів 23 сер, 2022 09:29
BIGor написав: flyman написав:
житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.
Ну так, житло на КРЖН вже вам зменщело пенсію в два рази. Писали ж не раз - ЄС або Турречина (пан Акурт писав). На крайній мірі північний (окупований) Кіпр. Ні - треба покласти всі яйця в найбільш ризикований актив
.
так флаю ж 100 раз рассказывали про возможность занедорого прыкупить щось в Анталии - на море, и диферсифай, и как показала практика - удвоение капитала за 2 рокы!
Не те, що кавалирки...
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privet_vam
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Додано: Вів 23 сер, 2022 09:39
BIGor написав: flyman написав:
житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.
Ну так, житло на КРЖН вже вам зменщело пенсію в два рази. Писали ж не раз - ЄС або Турречина (пан Акурт писав). На крайній мірі північний (окупований) Кіпр. Ні - треба покласти всі яйця в найбільш ризикований актив.
Недавно відос на Ютубі дивився, поляк в Саранді вже 12 квартирок та апартаментів в апарготелях скупив під здачу(в основному в сезон, хоча є і цілорічно)Цьогоріч був там вже всьоме, ціни на нерухомість ракетою в два рази порівняно з доковідними часами(місцями навіть втричі)😾
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Додано: Вів 23 сер, 2022 09:47
flyman написав:
От якщо отримувати $150 щомісяця, достатньо було 1 (ОДНА) кавалірка на КРЖН
, тобто інвестувати 15куе, то тепер потрібно дві кавалірки, так як оренда одної даватиме $100.
Скоріше за все не Fire, а як писав Уноноктій, житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.
одна ракета* и шорты превращаются... как говорила Трибека* - в 0 (нуль) кавалирок и 0$ доходу и - (минус) 15 куе...
як каже Успіх - думайте і багатійте!
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Додано: Вів 23 сер, 2022 09:57
І таке буває…
Ще як буває…
Але саме Флайман дуже не любить фразу «Треба думати головОМ, а не ногОМ».
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:41
flyman написав: privet_vam написав:
от не понімаю як? помидорки и огирки - по 30 / 60 грн
лосось па 400-700
поросятинка па 140-180
банальный рис и булгур па 50-70
а
как на 115 баксов можна жить? чем там можна питаться?
а пан не думав, що може бути дачка з якої помідорка і огурка?
щавель в полі.
і ліс, в якому ягодка та грибочка?
картошки дров там, так сказать напекти і согріться.
консервація в банки на зиму...
Ну якщо в вас рейт 20 дол/година, то це виходять просто "золоті" помідори (самі порахуйте скільки вийде вартість помідорів + вартість земельної ділянки поділіть на 100 років і додайте в ціну помідорів). Зразу видно, що ви профан в економіці. Або використовуєте рабський труд.
Стосовно збирання ягід в лісі - тут згоден, але древні люди-збирачі ягід жили десь до 25-27 років.
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BIGor
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:57
privet_vam написав:
не поверил, что пишет ойтишнег...
На самом деле, флайман в некотором смысле прав, например одежда для ремоута особо не нужна.
Вопрос - работаете издому, еду заказываете с доставкой - сколько износите футболок за 5 лет? Сколько кросовок?
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BIGor
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Додано: Вів 23 сер, 2022 13:38
privet_vam написав: BIGor написав: flyman написав:
житло (на КРЖН) як пенсійний фонд.
Ну так, житло на КРЖН вже вам зменщело пенсію в два рази. Писали ж не раз - ЄС або Турречина (пан Акурт писав). На крайній мірі північний (окупований) Кіпр. Ні - треба покласти всі яйця в найбільш ризикований актив
.
так флаю ж 100 раз рассказывали про возможность занедорого прыкупить щось в Анталии - на море, и диферсифай, и как показала практика - удвоение капитала за 2 рокы!
Не те, що кавалирки...
А що в Туреччині не буває землетрусів, ураганів та інших лих?
Думаю, що там настання форсмажора має не менше шансів, чи з кавалірками КРЖН
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flyman
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