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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  privet_vam написав:не поверил, что пишет ойтишнег...

На самом деле, флайман в некотором смысле прав, например одежда для ремоута особо не нужна.
Вопрос - работаете издому, еду заказываете с доставкой - сколько износите футболок за 5 лет? Сколько кросовок?
За рік вже доведеться на розмір більше все брати з таким розкладом життя :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:43

  BIGor написав:
  flyman написав:
  privet_vam написав:майже як в Туреччині, кому девал, а кому техніку обновити

от не понімаю як? помидорки и огирки - по 30 / 60 грн
лосось па 400-700

поросятинка па 140-180

банальный рис и булгур па 50-70
а
как на 115 баксов можна жить? чем там можна питаться?

а пан не думав, що може бути дачка з якої помідорка і огурка?
щавель в полі.
і ліс, в якому ягодка та грибочка?
картошки дров там, так сказать напекти і согріться.
консервація в банки на зиму...

Ну якщо в вас рейт 20 дол/година, то це виходять просто "золоті" помідори (самі порахуйте скільки вийде вартість помідорів + вартість земельної ділянки поділіть на 100 років і додайте в ціну помідорів). Зразу видно, що ви профан в економіці. Або використовуєте рабський труд.
Стосовно збирання ягід в лісі - тут згоден, але древні люди-збирачі ягід жили десь до 25-27 років.[/quote]
кавалірки я рахую в трудо-місяцях, а помідори, так це мені більше відпочинок, чим робота, якщо йти за логікою BIGorа, то потрібно ні їсти ні спати, а працювати і працювати $20/год 24x7.

А якщо подумати, і працювати менше годин, але з більшим рейтом, або взагалі майже не працювати, але мати достатньо, тих же $115 чи $150 в місяць, але ти людина вільна, сама собі режисер. Все необхідне є: квартира із мінімумом комуналки, дача, якась ділянка під сад і город, зручний громадський транспорт, вєлік, щоб не витрачатися на авто.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:44

  Faceless написав:
BIGor написав:
  privet_vam написав:не поверил, что пишет ойтишнег...

На самом деле, флайман в некотором смысле прав, например одежда для ремоута особо не нужна.
Вопрос - работаете издому, еду заказываете с доставкой - сколько износите футболок за 5 лет? Сколько кросовок?
За рік вже доведеться на розмір більше все брати з таким розкладом життя :mrgreen:

Робота на дачі дозволяє тримати себе у формі, і навіть, зганяти зайві калорії.
flyman
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  #<1 ... 599600601602
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