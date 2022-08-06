За рік вже доведеться на розмір більше все брати з таким розкладом життя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
За рік вже доведеться на розмір більше все брати з таким розкладом життя
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:43
Ну якщо в вас рейт 20 дол/година, то це виходять просто "золоті" помідори (самі порахуйте скільки вийде вартість помідорів + вартість земельної ділянки поділіть на 100 років і додайте в ціну помідорів). Зразу видно, що ви профан в економіці. Або використовуєте рабський труд.
Стосовно збирання ягід в лісі - тут згоден, але древні люди-збирачі ягід жили десь до 25-27 років.[/quote]
кавалірки я рахую в трудо-місяцях, а помідори, так це мені більше відпочинок, чим робота, якщо йти за логікою BIGorа, то потрібно ні їсти ні спати, а працювати і працювати $20/год 24x7.
А якщо подумати, і працювати менше годин, але з більшим рейтом, або взагалі майже не працювати, але мати достатньо, тих же $115 чи $150 в місяць, але ти людина вільна, сама собі режисер. Все необхідне є: квартира із мінімумом комуналки, дача, якась ділянка під сад і город, зручний громадський транспорт, вєлік, щоб не витрачатися на авто.
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:44
Робота на дачі дозволяє тримати себе у формі, і навіть, зганяти зайві калорії.
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