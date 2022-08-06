Додано: Сер 24 сер, 2022 09:34

в світі статті вище.

Варіант 1

Варіант 2.

наші українці, які в вересні 2020 року прочитали цей форум

Раджу почитати неймовірно цікавий матеріал. Мужності та терпінню киян немає меж:На цю тему ми з приятелями зробили невеличку екскурсію по будинках Анталії - обговорюючи цю статтю. Кожен пункт.Зауважу, що центр провінції Анталія - місто Анталія - має постійне населення (без врахування орендарів квартир та туристів) станом на 1 січня 2022 року, а за площею більше за Київ в 1,4 рази. У місті розташований один з найбільших університетів світу - Середземноморський університет - 74 000 студентів. Площа основного комплексу університету 350 га, що втричі більше за Національний ботанічний сад Києва. Відмічу, що особисто я якщо не кожний день, то через день катаюсь на ровері доріжками цього університету. Справжній величезний парк з дивними рослинами, квітами та деревами... По території гасають на елекросамокатах студенти і їздить автобусний маршщрут тільки для студентів (безкоштовно).Так ось: в Анталії немає будинків такої висоти, як в статті. Переважна більшість - це будинки в 5-6 поверхів. Можна зустріти десь 10-20 будинків висотою в 16 поверхів. Звичайні житлові будинки.Виділяються:а) новий хмарочос комплексу Fenix Centre - стадія активного будівництва - це тут я радив форумчанам пристосувати викопані іржавою лопатою з попід груші зім"яті з чорними плямами доляри в сумі 54 000 - зараз орієнтир ціни на квартири там не менше 150 000 доларів.Цікаво, що на сайті нового власника - SWISS Otel - з’явилося оголошення про продаж квартир - раніше не було. Як і раніше, є форма запиту про прайс-лист. Зверніть увагу.Ще цікаво, що саме в той час, як я радив форумчанам звернути увагу на привабливу інвестицію сюди, тічка людей явно з суттєвими розладами психіки - розказували товариству, що я - всесвітньо відомий крадій, який особисто вкрав всі Карпати та вони особисто бачили документ про викрадену мною гору Говерла. Це до того, хто тут повзає по форуму. Перехрещуюся... А вам - робити висновки та хреститися теж...б) комплекс поліції та служби безпеки провінції Анталія - 7 поверхів.в) новий ЖК - заселено в цьому році - 9 поверхів. Це тут в вересні 2020 року я радив форумчанам пристосувати нахом"ячене - зараз в комплексі живуть багато українців-орендарів і ціна на оренду квартир від 17 000 до 30 000 лір на місяць (від 1000 до 1500$).Так ось враження від відвідування і будинків в 5 поверхів, і будинка (мене провели по коридорах та підвалах наші українці) в 9 поверхів- "стандарт" - будинок у 5 поверхів. Один під"їзд. 20 квартир, по 4 квартири на поверсі. Стандартна технологія будівництва: потужний фундамент (з того, що я бачив - котлован, на дні потужний візерунок з арматури, бетон - безперервне лиття - товщина приблизно 1,5 метра - подушка - випуски для колон - далі колони ростуть вверх з’являються перекриття - каркас - стіни з керамічних блоків. Оздоблення. Три роки тому я відвідав будівництво з трьома українськими архітекторами, які мають в Україні десятки реалізованих (!!!) проєктів - ми мацали все руками та дивилися - я майже профан в будівництві - все питав у них, про цей каркас, висловлюючи думку, що хотілося б широких монолітних стін з цегли - вони відповідали, що всі ті монолітні стіни з цегли реально ніяк не працюють, при будь-яких негараздах все покривається тріщинками та розпадається, і робили висновки що все робиться вірно.Так ось, в світі статті вище: в будинку 20 квартир, по 4 квартири на поверсі, ліфтова шахта та сходи вниз. Саме цікаве внизу - 100% будинків мають цікавий поверх "мінус 1". Там - як правило - тренажерна зала, сауна, та приміщення для зберігання великогабаритних не потрібних мешканцям квартир речей, наприклад роверів. В такому я зберігаю зимові шини свого авто. Тут є є 2 (два) туалети та 2 (дві ) душові кабіни. Невеличкий кухонний комплекс з мийкою. Тут же - приміщення, в якому зберігається резервний обсяг води - спеціальний басейн - не міряв особисто - гадаю розмірами 3х3х1,5 метра. Система підкачування води в систему в разі відсутності води в магістральному водогоні.Ще цікаво, що по вулиці немає ніяких стовбурів з лініями електропередач - все сховано в трубах в землю. Стовбури із світильниками є, а ніяких дротів ви не побачите.Вікна поверху "мінус 1" закриті решітками із металевими ставнями, які відкриваються в середину приміщень.Ну ось, подумав я - все, про що тепер зараз мріють в статті вище - вже є. Вже готове...Багатоповреховий будинок в 9 поверхів з одного з найновіших ЖК. Мене провели по всіх приміщеннях(була повна інформація, в тому числі фінансова та адреса/телефон Забудовника - цей Забудовник не працює з рієлторами та посередниками - все "напряму") та інвестували саме сюди. В розмові сказали, що сильно жалкують, що не інвестували в 3+1, а тільки у 2+1. Жалкувати є чого: вкладення в 170 000 доларів на сьогодні дають виручку близько в 320 000 доларів, квартира 2+1 є у перекупів за - зараз глянув сайт продажу - за 6 000 000 лір, а квартира 3+1 - за 9 000 000...10 100 000 лір (близько 555 000 доларів, ціну Забудловника на такі квартири 3+1 в вересні 2020 року можливо і чув, але не запам"ятав, гадаю, що орієтир в 200 000 доларів).Так ось в світі статті вище:- під всім комплексом дуже потужний підземний паркінг (на 1 квартиру - 1 парковочне місце, входило у ціну квартири). Мене здивувала висота стелі - гадаю можна було б і нижче зробити. Ну то таке. Ліфтові шахти піднімають мешканців на поверх квартир. Саме цікаве тут:в комплексі на 409 квартир - 10 будинків висотою в 9 поверхів та кожен будинок - ніколи такого не бачив - складається з двох башт (!!!). Кожна башта поєднується з іншою містком - переходом. Щоби ви уявили розміри: я відразу "допетрав", що на такому мостику можна встановити комплекс барбекю, поставити диванчики та влаштовувати вечірку із стейками та бокалом червоного вина. Так зазвичай роблять в ЖК в США. Найцікавішим видався такий мостик на поверсі 9 - над ним не було даху. На інших поверхах над мостиком інший мостик - на стелі світильники, сторони є відкритими.В кожній башті - свій ліфт, і свої сходи вниз.На одному поверсі однієї башти - три квартири 2+1, на поверсі другої башти - 2 квартири 3+1.Цікаво, що з кожної башти можна перейти в іншу та скористатися іншим ліфтом. Вихід на перехідні мостики - через двері, які не закриваються на замки.Тобто, на що я звернув увагу: на 2 квартири однієї башти - власний ліфт і власні сходи вниз. В другій башті - 3 квартири - ліфт і власні сходи вниз.Мені сказали, що в ЖК є:- власна свердловина для води;- чотири дизельних генератора.Ну ось так... Інколи цікаво читати якусь таку дурню хлопці понаписують - згадав, як один легінь писав, що він з ілюмінатора літака бачив, що все місто накрито димом - мешканці за його думкою спалюють кізяки для опалення...Ну придумають же... І сміх, і гріх... Уявляю, як класно розважають своїх дітей...Але ж це форум ФІНАНСОВИЙ, повинна ж бути якась межа безглуздю, нісенітницям та дурницям...