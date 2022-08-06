Додано: Сер 24 сер, 2022 19:38

b3320413 написав: Посмотрел sahibinden.com, цены те же. Есть варианты дешевле 12000 лир. Я так понимаю, что 18000-30000 только для крутых новостроев. И при желании можно найти в пределах 4000-9000 лир Посмотрел sahibinden.com, цены те же. Есть варианты дешевле 12000 лир. Я так понимаю, что 18000-30000 только для крутых новостроев. И при желании можно найти в пределах 4000-9000 лир

А 9000 как приманка.

Вы однозначно - итоже - правы: цены очень разные и надо быть очень внимательным.Я последнее дни общаюсь с нашими "черными реэлторами" из украинцев по разным делам - они меня информируют о примерном уровне цен. Называют и 7 500 и 40 000 лир. При этом говорят, что "нормальную" квартиру можно снять за 17 000.Вот они, кстати, мне сказали: что на сайте сахибинден есть цены в 9000 лир за интересные квартиры - им такой вариант выгодно взять в работу (делятся комиссионными с владельцем базы данных) - так вот сказали - звоним там, где 9000, а отвечают что 20 000.Аккуратным надо быть в таких ситуациях:а) часть микрорайонов Анталии и 2/3 микрорайонов Алании закрыты с 1 июля для поселения иностранцев, точнее арендовать квартиру там можно, но получить ВНЖ невозможно.б) квартиры надо тщательно выбирать, так как есть случаи такие, что кажется, что квартира неплохая, а через 1-2 дня обнаруживаешь кучу таких недостатков, что "мама не горюй". В таможне поговорил с нашим одним типа спортсменом - сказал, что квартира оказалась переделана из мансарды, там крыша символическая и кондиционерами он не может охладить, так как холодит небо. Хочет менять, а депозит не возвращают...С риэлторами надо быть осторожными: я из украинской диаспоры знаю только 1-2 "нормальных".