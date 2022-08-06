Посмотрел sahibinden.com, цены те же. Есть варианты дешевле 12000 лир. Я так понимаю, что 18000-30000 только для крутых новостроев. И при желании можно найти в пределах 4000-9000 лир
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 сер, 2022 17:32
Додано: Сер 24 сер, 2022 18:42
Та ясно, что есть. Я тут описывал пример моей мамы. Она жила в самой Алании просто на первой линии - 50м от пляжа, второй дом (не новострой, конечно, все очень скромно внутри). Цена была 550 дол.\мес (если точно - 9000 лир)
Додано: Сер 24 сер, 2022 19:38
Вы однозначно - и San тоже - правы: цены очень разные и надо быть очень внимательным.
Я последнее дни общаюсь с нашими "черными реэлторами" из украинцев по разным делам - они меня информируют о примерном уровне цен. Называют и 7 500 и 40 000 лир. При этом говорят, что "нормальную" квартиру можно снять за 17 000.
Вот они, кстати, мне сказали: что на сайте сахибинден есть цены в 9000 лир за интересные квартиры - им такой вариант выгодно взять в работу (делятся комиссионными с владельцем базы данных) - так вот сказали - звоним там, где 9000, а отвечают что 20 000. А 9000 как приманка.
Аккуратным надо быть в таких ситуациях:
а) часть микрорайонов Анталии и 2/3 микрорайонов Алании закрыты с 1 июля для поселения иностранцев, точнее арендовать квартиру там можно, но получить ВНЖ невозможно.
б) квартиры надо тщательно выбирать, так как есть случаи такие, что кажется, что квартира неплохая, а через 1-2 дня обнаруживаешь кучу таких недостатков, что "мама не горюй". В таможне поговорил с нашим одним типа спортсменом - сказал, что квартира оказалась переделана из мансарды, там крыша символическая и кондиционерами он не может охладить, так как холодит небо. Хочет менять, а депозит не возвращают...
С риэлторами надо быть осторожными: я из украинской диаспоры знаю только 1-2 "нормальных".
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:03
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Здесь нужно выделить как минимум две группы:
- желание красивой квартиры в красивом ЖК. Кто-то ведь снимал хаты в Тетрисе или Чикаго или подобном (в Киеве)
- чисто утилитарное отношение. На сайте видел цены по 4-8 тыс. лир, ремонт 90-х:
Можно, конечно, ориентироваться на премиум сегмент, но во время кризисов даже обеспеченные сокращают расходы.
Поэтому, украинцам:
- не нужно думать что в Анталии дешевле 12 тыс. ничего не найти. Но хотелки поубавить прийдется
- если покупать под сдачу, то из условных инвестированных 54-80 тыс. дол. легко сдать за 1-1.5 тыс. в месяц не факт что выйдет
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:26
Тут треба враховувати, що в Туреччину переселяються не самі бідні з українців - тут такі нові авто самих відомих марок з українськими номерами, що я таких і не бачів - вся Туреччина таких не бачила - і вони мають відповідні вимоги до житла.
За эти деньги в Анталии НИЧЕГО сейчас нельзя купить.
А если и можно что-то типа за 80, то это сдать за 1 000 долларов тоже невозможно.
Это будет гадюшатник где-то на жуткой окраине.
Додано: Сер 24 сер, 2022 21:19
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
На турецких сайтах много объявлений до 1 млн. лир, но я не ищу новострои. В чем смысл новосторев для решения утилитарных задач?
Как предмет инвестирования под премиум сегмент - я против, сегодня ситуативно всплеск, завтра убыль.
Ссылку на sahibinden.com не оставлял, т.к. другие не смогут посмотреть без VPN
Додано: Сер 24 сер, 2022 21:51
а ще більше не самі бідні росіяни
Додано: Чет 25 сер, 2022 08:34
Воспоминания...
Я человек новенький, но форум читаю давненько...
Я к чему? Помню тут завывания некоторых про муэдзинов ))) что мол, зовут молиться, шумят мол)))
Вчера нас питун поздравлял 100500 кол-вом сирен, и я себе так подумал - я б лучше муэдзина слушал, чем сирены!
Додано: Чет 25 сер, 2022 08:37
flyman
не долго музыка играла, не долго Андрей наш танцевал ))))
как говорится - Андрей вышел, чет тутай написал, и в турму )))
Додано: Чет 25 сер, 2022 08:42
ну точно не минчан и киевлян
пісі. все ж знают етносостав человека-замкадника )))
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