Посмотрел sahibinden.com, цены те же. Есть варианты дешевле 12000 лир. Я так понимаю, что 18000-30000 только для крутых новостроев. И при желании можно найти в пределах 4000-9000 лир
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 сер, 2022 17:32
Додано: Сер 24 сер, 2022 18:42
Та ясно, что есть. Я тут описывал пример моей мамы. Она жила в самой Алании просто на первой линии - 50м от пляжа, второй дом (не новострой, конечно, все очень скромно внутри). Цена была 550 дол.\мес (если точно - 9000 лир)
Додано: Сер 24 сер, 2022 19:38
Вы однозначно - и San тоже - правы: цены очень разные и надо быть очень внимательным.
Я последнее дни общаюсь с нашими "черными реэлторами" из украинцев по разным делам - они меня информируют о примерном уровне цен. Называют и 7 500 и 40 000 лир. При этом говорят, что "нормальную" квартиру можно снять за 17 000.
Вот они, кстати, мне сказали: что на сайте сахибинден есть цены в 9000 лир за интересные квартиры - им такой вариант выгодно взять в работу (делятся комиссионными с владельцем базы данных) - так вот сказали - звоним там, где 9000, а отвечают что 20 000. А 9000 как приманка.
Аккуратным надо быть в таких ситуациях:
а) часть микрорайонов Анталии и 2/3 микрорайонов Алании закрыты с 1 июля для поселения иностранцев, точнее арендовать квартиру там можно, но получить ВНЖ невозможно.
б) квартиры надо тщательно выбирать, так как есть случаи такие, что кажется, что квартира неплохая, а через 1-2 дня обнаруживаешь кучу таких недостатков, что "мама не горюй". В таможне поговорил с нашим одним типа спортсменом - сказал, что квартира оказалась переделана из мансарды, там крыша символическая и кондиционерами он не может охладить, так как холодит небо. Хочет менять, а депозит не возвращают...
С риэлторами надо быть осторожными: я из украинской диаспоры знаю только 1-2 "нормальных".
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:03
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Здесь нужно выделить как минимум две группы:
- желание красивой квартиры в красивом ЖК. Кто-то ведь снимал хаты в Тетрисе или Чикаго или подобном (в Киеве)
- чисто утилитарное отношение. На сайте видел цены по 4-8 тыс. лир, ремонт 90-х:
Можно, конечно, ориентироваться на премиум сегмент, но во время кризисов даже обеспеченные сокращают расходы.
Поэтому, украинцам:
- не нужно думать что в Анталии дешевле 12 тыс. ничего не найти. Но хотелки поубавить прийдется
- если покупать под сдачу, то из условных инвестированных 54-80 тыс. дол. легко сдать за 1-1.5 тыс. в месяц не факт что выйдет
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:26
Тут треба враховувати, що в Туреччину переселяються не самі бідні з українців - тут такі нові авто самих відомих марок з українськими номерами, що я таких і не бачів - вся Туреччина таких не бачила - і вони мають відповідні вимоги до житла.
За эти деньги в Анталии НИЧЕГО сейчас нельзя купить.
А если и можно что-то типа за 80, то это сдать за 1 000 долларов тоже невозможно.
Это будет гадюшатник где-то на жуткой окраине.
Додано: Сер 24 сер, 2022 21:19
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
На турецких сайтах много объявлений до 1 млн. лир, но я не ищу новострои. В чем смысл новосторев для решения утилитарных задач?
Как предмет инвестирования под премиум сегмент - я против, сегодня ситуативно всплеск, завтра убыль.
Ссылку на sahibinden.com не оставлял, т.к. другие не смогут посмотреть без VPN
Додано: Чет 25 сер, 2022 08:34
Воспоминания...
Я человек новенький, но форум читаю давненько...
Я к чему? Помню тут завывания некоторых про муэдзинов ))) что мол, зовут молиться, шумят мол)))
Вчера нас питун поздравлял 100500 кол-вом сирен, и я себе так подумал - я б лучше муэдзина слушал, чем сирены!
Додано: Чет 25 сер, 2022 08:42
ну точно не минчан и киевлян
пісі. все ж знают етносостав человека-замкадника )))
Додано: Чет 25 сер, 2022 12:08
Нагадаю тему гілки: "Інвестуємо в нерухомість за кордоном"
Я зараз приїхав на переву - а до цього з 10-00 зустрічався з дуже класними хлопцями з (видалено) та з (видалено) - через годину вже треба бути у справах в Консульстві України в Анталії, але пару тез дуже цікавих розкажу.
Теза про інвестицію номер 1.
Чомусь люди думають, що оті тони бабла, які нахом"ячили творці залізобетонних паралелепіпедів, які складються з двох плит перекриття та стін із залишків цегли, які тільки в Україні називають словом "квартира" - ті гроші нахом"ячили і сидять в Монако без справ.
НЕ СИДЯТЬ.
Гроші активно заводять в ці дні саме в Туреччину і саме в Анталію.
Пам"ятаєте шкільну фразу "Я планов наших люблю громадьё"? Оце воно про це написано було.
Більше розказати не можу.
Теза про інвестицію номер 2.
Для тих, хто НЕ нахом"ячів сотні мільйонів доларів.
Один з самих престижних райнів всесвітньовідомого курорту Анталії є мікрорайон Uncali.
Дуже дорогі будинки, навкруги все просто вилізано. Останні дві квартири в комплексі, ззаначеному нижче, було продано за 6 000 000 та 6 500 000 лір (приблизно 380 000 доларів).
В продажу вже немає - тому НЕ реклама.
Це реально крутий комплекс - там всього здається 44 квартири було. З них 24 квартири забрав власник земельної ділянки, а у вільному продажі було всього 20 квартир.
Більш-менш пристойну квратиру зараз можна купити в тому мікрорайоні приблизно за 4 000 000 лір або приблизно за 225 000 доларів США.
Якщо відверто: будинки все ж таки в "попі світу" - до моря не менше 3000 м, тобто не перша лінія
(на першій лінії ціни зараз приблизно по 850 000 доларів).
Але...
Але...
Якщо відштовхуватися від того, що на море ви однаково не будете ходити ішки - а якщо пішки, то треба жити на першій лінії, і з вікна саме в ці хвилини дивитиия як на пляжі Коньяалти. як бавиться у воді заменитий колись "Николай Фоменко" (бит-квартет "Секрет") то можна зекономити з 4 000 000 лір близько 2 000 000 лір.
І отримати такий самий якісний ЖК, і такі самі підземні паркінги, і такі самі плавальні басейни, і такі самі майданчики для волейбола/баскетбола...
Сьогодні наш легінь під час бесіди зі мною в офісі митниці - він з (видалено) сказав просто та буденно: "Те, що ми купили 2 місяці тому, вже виросло в ціні на 20%..."
Ну добре, вам слава Богу, сьоголні НЕ дивитися росіські відосики про росяін, а мені випити каву та їхати у справах в Консульство України в Анталії...
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