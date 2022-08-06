Додано: Чет 25 сер, 2022 12:08

Теза про інвестицію номер 1.

Теза про інвестицію номер 2.

Нагадаю тему гілки: "[Текст видалено о 17-30 - хто прочитав - добре. Містив зайві подробиці про Програму інвестицій]Для тих, хто НЕ нахом"ячів сотні мільйонів доларів.Один з самих престижних райнів всесвітньовідомого курорту Анталії є мікрорайон Uncali.Дуже дорогі будинки, навкруги все просто вилізано. Останні дві квартири в комплексі, зазначеному нижче, було продано за 6 000 000 та 6 500 000 лір (приблизно 380 000 доларів).В продажу вже немає - тому НЕ реклама.Це реально крутий комплекс - там всього здається 44 квартири було. З них 24 квартири забрав власник земельної ділянки, а у вільному продажі було всього 20 квартир.Більш-менш пристойну квартиру зараз можна купити в тому мікрорайоні приблизно за 4 000 000 лір або приблизно за 225 000 доларів США.Якщо відверто: будинки все ж таки в "попі світу" - до моря не менше 3000 м, тобто не перша лінія(на першій лінії ціни зараз приблизно по 850 000 доларів).Але...Якщо відштовхуватися від того, що на море ви однаково не будете ходити пішки - а якщо і пішки, то треба жити на першій лінії, і з вікна саме в ці хвилини дивитися як на пляжі Коньяалти бавиться у воді знаменитий колись "Николай Фоменко" (бит-квартет "Секрет"), то можна зекономити з 4 000 000 лір близько 2 000 000 лір.І отримати такий самий якісний ЖК, і такі самі підземні паркінги, і такі самі плавальні басейни, і такі самі майданчики для волейбола/баскетбола... і навіть - не жартую - гольф-поля...Але вдвічі далі від моря, ніж за 4 000 000 лір...Сьогодні наш легінь під час бесіди зі мною - він з (видалено) - сказав просто та буденно: "Те, що ми купили 2 місяці тому, вже виросло в ціні на 20%..."Ну добре, вам, слава Богу, сьогодні НЕ дивитеся російські відосики про росіян...